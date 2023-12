A- A+

BRASIL Com aprovação de Dino, STF volta a ter sete ministros indicados pelo PT; Lula lidera lista Ministro da Justiça de Lula foi aprovado no Senado com 47 votos favoráveis e 31 contrários

Com a aprovação do nome de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira, a Corte — composta por 11 ministros — volta a ter sete magistrados indicados em governos do PT.



O ministro é a segunda indicação este ano do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que em sua primeira passagem já havia emplacado dois membros ainda em atividade. O então ministro da Justiça assume a vaga de Rosa Weber, indicada à Corte pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

Com a saída de Rosa Weber, o STF ficou com seis ministros indicados pelo PT: Cármen Lúcia (2006), Dias Toffoli (2009) e Cristiano Zanin, nomeados por Lula; e Luiz Fux (2011), Luís Roberto Barroso (2013) e Edson Fachin (2015), escolhidos por Dilma Rousseff.

Gilmar Mendes (2002) foi indicado por Fernando Henrique Cardoso (PSDB), enquanto Kassio Nunes Marques (2020) e André Mendonça (2021) foram nomeados por Jair Bolsonaro (PL).





Lista dos ministros e quem indicou:

Gilmar Mendes - Indicado por Fernando Henrique Cardoso em 2002

Cármen Lúcia - Indicada por Lula em 2006

Dias Toffoli - Indicado por Lula em 2009

Luiz Fux - Indicado por Dilma em 2011

Luís Roberto Barroso - Indicado por Dilma em 2013

Edson Fachin - Indicado por Dilma em 2015

Alexandre de Moraes - Indicado por Temer em 2017

Kassio Nunes Marques - Indicado por Bolsonaro em 2020

André Mendonça - Indicado por Bolsonaro em 2021

Cristiano Zanin - Indicado por Lula em 2023

Flávio Dino - Indicado por Lula em 2023

