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Orçamento Com aquela esperança de tudo se ajeitar, alteração na LOA deve ser votada nesta quinta (24) Pressão dos prefeitos resultou em acordo entre o Legislativo e o Executivo pernambucanos

Todo mundo pagando para ver qual será o resultado da sessão plenária de hoje na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

Depois de quatro meses de uma queda de braço entre governo e oposição, a Casa de Joaquim Nabuco deve votar pela manhã um novo projeto da governadora Raquel Lyra (PSD), restabelecendo 20% como índice de remanejamento na Lei Orçamentária Anual (LOA).

O impasse, que parecia sem fim, foi resolvido como em um passe de mágica. Bastou o presidente da Alepe, deputado Álvaro Porto (MDB), dar um telefonema para a governadora e adversária.

Bastou Raquel Lyra enviar o projeto para a Casa ainda ontem. Até chegar a isso, governo e oposição traçaram caminhos ardilosos que culminaram com a pressão dos prefeitos.

Na reunião extraordinária, comandada ontem pelo presidente da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), Pedro Freitas (PP), o som era quase uníssono.

Gestores de todas as regiões do estado relataram as dificuldades enfrentadas e as que já previam enfrentar sem a chegada de recursos.

As sugestões para resolver o entrave foram das mais simples às mais inusitadas: protocolar apelo à Mesa Diretora da Alepe, acampar na Amupe, ocupar as galerias e o plenário da Casa Legislativa.

Sobraram cobranças aos deputados e ataques ao presidente Álvaro Porto, que ontem, mais uma vez, recebeu uma comissão e depois de outro acordo provocou novamente:

“Agora, espero que a governadora resolva todos os problemas que vinha dizendo ser por conta da LOA”.

Incrédula até ontem, Raquel Lyra apenas espera que a proposta seja votada hoje.

Proximidade federal

Em menos de dez dias, Raquel Lyra recebe três ministros do presidente Lula. George Santoro (Transportes), inaugura hoje duplicação e restauração da BR-104, em Toritama. Amanhã, Guilherme Boulos lança no Recife o “Governo do Brasil na Rua”. Na última quinta, Waldez Góes autorizou, em Palácio, obras da Adutora do Agreste.

Perseguição I

Na Amupe, o prefeito de Itacuruba, Júnior Cantarelli (PSB), foi o único a reclamar da falta de atenção da governadora Raquel Lyra com o município sertanejo. “Lá não tem nenhum paralelepípedo, e nenhuma banda tocou com dinheiro do estado. O maquinário que havia foi para Parnamirim, onde o prefeito é aliado dela.”

Perseguição II

O prefeito de Tabira, Flávio Marques (PT), defendeu a governadora acusando o PSB. “Você diz isso em três anos de governo porque não sabe o que os prefeitos viveram nos 16 anos anteriores.” E teve reforço do prefeito de Carnaubeira, Elízio Filho (PSD): “Ela não persegue ninguém. Ela tem sido perseguida”.

Moradia

O espaço de Flávia de Nadegi (PV) no governo está em construção e cada vez mais perto. “Nunca tive dúvida de que aqui é o meu lugar. Tenho orgulho de estar ao seu lado”, sinalizou a vereadora a Raquel Lyra, na entrega de habitacional em Dois Unidos, no Recife.

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