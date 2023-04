A- A+

brasil Com aumento de Michelle, salário do casal Bolsonaro ultrapassa R$ 130 mil Ex-primeira-dama receberá reajuste de R$ 2,4 mil já no mês de maio; além da renda do partido, ex-presidente ganha aposentadoria da Câmara dos Deputados e do Exército

Com o aumento salarial da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o antigo casal presidencial passará a ganhar mais de R$ 130 mil por mês, em maio. No cargo de presidente do PL Mulher desde março deste ano, Michelle ganhou um reajuste de 7% e passará a receber R$ 41.650,91 a partir do mês que vem.

Atual presidente de honra do partido, Jair Bolsonaro recebe o mesmo valor de salário da esposa e também receberá o aumento de salário após menos de um mês de trabalho presencial, já que retornou ao Brasil apenas no final de março. Juntos, apenas da sigla, o casal passará a faturar R$83,3 mil. Os dois assumiram funções na legenda após a saída do comando do Executivo federal.

Além do PL, o ex-presidente também recebe outros dois pagamentos por mês: as suas aposentadorias. Pelos 28 anos em que atuou como deputado federal, o capitão reformado do Exército recebe a 18ª maior previdência paga pela Casa Legislativa: desde dezembro de 2022, o antigo chefe do Executivo ganha um total de R$ 35.223,66.

Por ser militar reformado, de acordo com o portal da Transparência do Governo Federal, Bolsonaro recebe R$ 11.945,49. Os valores somados, garantem um salário mensal de R$ 130,47 mil ao antigo casal presidencial.

Em dezembro do ano passado, o Congresso Nacional aprovou um projeto que reajusta o salário de deputados, senadores, do presidente e vice-presidente da República, assim como e dos ministros de Estado.

Pelo texto, os valores foram reajustados para R$ 39.293,32 em janeiro deste ano e sofrerão novo aumento para R$ 41.650,92 em abril. Os reajustes vão seguir nos próximos anos. Em 2024, chegarão a R$ 44.008,52 e em 2025, R$ 46.366,19.

Veja também

POLÍTICA Privatização da Compesa ganha aliados na bancada federal