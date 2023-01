Com aval de Lula, Rui Costa desautoriza Lupi e nega nova reforma da Previdência

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o governo não estuda nenhuma proposta para alterar a reforma da Previdência, desautorizando seu colega Carlos Lupi, que na terça-feira (3), ao assumir o Ministério da Previdência, defendeu uma revisão das mudanças aprovadas em 2019, que chamou de antireforma.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que Lula é quem deve bater o martelo, segundo o ministro. Ele disse ainda que neste momento não tem nada sendo elaborado.

Costa disse que Lula diretamente falou com ele sobre o tema:

Lupi negou existência do déficit da Previdência, quer idades diferentes de aposentadoria e promete fim da fila do INSS ao tomar posse. Ele disse que iria reabrir a reforma da Previdência:

Vou criar uma comissão quatripartite (sindicatos patronais, dos aposentados, do governo, centrais sindicais). Nós precisamos discutir com profundidade o que foi essa antirreforma. Nós queremos que toda arrecadação destinada constitucionalmente para a Previdência esteja no balanço da Previdência porque não é favor nenhum (...) O encargo do BPC (Benefício de Prestação Continuada) é do Orçamento, é do Tesouro Nacional. Colocam esse encargo na Previdência para dizer que ela é deficitária. Não contam o PIS, a Cofins, as contrapartidas dos bancos, se esquecem para levar a população à mentira. A Previdência não é deficitária - disse.