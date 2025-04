A- A+

VATICANO Com Barroso, Alcolumbre e Motta, ida a funeral do Papa dá a Lula oportunidade de estreitar vínculos Comitiva deve deixar Brasília na noite desta quinta-feira (24)

A viagem ao funeral do Papa Francisco, no Vaticano, dará ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva uma oportunidade de fortalecer as relações com os chefes dos demais Poderes. Farão parte da comitiva os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) e do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso.

Os convites foram uma iniciativa de Lula. Em 2005, durante seu primeiro mandato como presidente, Lula e a então primeira-dama, Marisa Letícia, compareceram ao funeral do Papa João Paulo II, que liderou a Igreja Católica por 26 anos. À época, fizeram parte da comitiva de Lula os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) e José Sarney (1985-1990). O ex-presidente Itamar Franco (1992-1994) era embaixador na Itália e se juntou ao grupo.

As cerimônias de despedida de Francisco começam no sábado. Lula também irá com a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, e ministros de Estado. A composição da comitiva ainda será anunciada oficialmente pelo Palácio do Planalto. Lula deve embarcar para Roma nesta quinta-feira, por volta das 22 horas.

Francisco morreu nesta segunda-feira aos 88 anos em decorrência de um acidente vascular cerebral (AVC) e de uma insuficiência cardíaca.

Na segunda-feira, Lula lamentou a morte do Pontífice e decretou luto oficial de sete dias no Brasil. Em nota, o presidente disse que "a humanidade perde hoje uma voz de respeito e acolhimento ao próximo".

Lula relembrou ainda encontros com Francisco. Ele esteve com o Pontífice em junho de 2023, durante uma viagem do brasileiro à Itália, e no ano passado, durante a cúpula do G7 (grupo que reúne as maiores economias do mundo), também realizada na Itália.

Antes do terceiro mandato de Lula, ele e Francisco já haviam se reunido pessoalmente em 2020, no primeiro compromisso internacional de Lula após deixar a prisão. "Nas vezes em que eu e Janja fomos abençoados com a oportunidade de encontrar o Papa Francisco e sermos recebidos por ele com muito carinho, pudemos compartilhar nossos ideais de paz, igualdade e justiça. Ideais de que o mundo sempre precisou. E sempre precisará", diz a nota de Lula.

Veja também