Com Bolsonaro e Michelle, e sem governador de Goiás: quem foi e quem faltou à posse de Milei

O novo presidente da Argentina, o líder da ultradireita argentino Javier Milei tomou posse neste domingo na capital Buenos Aires. Sem a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que enviou o chanceler Mauro Vieira para a solenidade, o ex-presidente Jair Bolsonaro e sua comitiva de apoiadores tentaram mostrar relevância e peso na cerimônia.

No entanto, a comitiva de bolsonaristas que previa cerca de 50 políticos teve algumas baixas. Levantamento feito pelo O Globo baseado em publicações nas redes sociais mostram que muitos políticos trocaram a ida a Buenos Aires por agendas domésticas, ou mesmo para manifestação puxada por bolsonaristas contra a indicação do ministro Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal (STF), realizadas em algumas capitais brasileiras e em Brasília.

Os governadores Cláudio Castro (PL-RJ), Jorginho Mello (PL-SC) e Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) foram à comitiva. No entanto, o governador de Goiás Ronaldo Caiado (União) preferiu focar em uma agenda na capital do estado. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) também foi convidado, mas também não compareceu à posse.

O ex-presidente contou com integrantes mais próximos a ele. Além da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e dos filhos, o senador Flávio Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o advogado do ex-presidente, Fábio Wajngarten também estavam na comitiva.

A lista de senadores contava com oito nomes, no entanto, além do filho do ex-presidente Flávio, somente Ciro Nogueira (PP-PI) e Luiz Carlos Heinze (PP-RS) aparecem nas redes sociais na Argentina. Jorge Seif (PL-SC), Marcio Bittar (União-AC) e Jaime Bagattoli (PL-RO) trocaram a viagem pela manifestação bolsonarista em Brasília.

Entre os deputados federais, 16 parlamentares dos 22 nomes foram a Buenos Aires. Os deputados Paulo Bilynskyj (PL-SP) e Julia Zanatta (PL-SC), que não estavam na comitiva, aparecem em imagens ao lado de Bolsonaro e de outros colegas de Câmara.

Apesar de inúmeros deputados estaduais da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) pedirem autorização para a viagem, apenas três dos 17 políticos viajaram para o país vizinho.

Família Bolsonaro

Michelle Bolsonaro

Eduardo Bolsonaro

Flávio Bolsonaro

Governadores

Cláudio Castro (Rio de Janeiro)

Jorginho Mello (Santa Catarina)

Tarcísio de Freitas (São Paulo)

Deputados federais

Bia Kicis (PL-DF)

Junio Amaral (PL-MG)

Zé Trovão (PL-RS)

Evair de Melo (PP-ES)

Cabo Gilberto (PL-PB)

Mauricio Marcon (PL-RS)

Capitão Alberto Neto (PL-AM)

Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP)

Sóstenes Cavalcante (PL-RJ)

Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

Messias Donato (Republicanos-ES)

Osmar Terra ( MDB - RS)

Rodrigo Valadares (União-SE)

Marcos Pollon (PL-MS)

Daniel Freitas (PL-SC)

Capitão Alden (PL-BA)

Julia Zanatta (PL-SC)

Paulo Bilynskyj (PL-SP)

Senadores

Ciro Nogueira (PP-PI)

Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

Luiz Carlos Heinze (PP-RS)

Deputados estaduais de São Paulo

Tomé Abduch (Republicanos)

Gil Diniz (PL)

Lucas Bove (PL)

Deputados estaduais de São Paulo que não foram:

Edna Macedo (Republicanos)

Rui Alves (Republicanos)

Vitão do Cachorrão (Republicanos)

Sebastião Santos (Republicanos)

Caio França (PSB)

Carla Morando (PSDB)

Marcio Nakashima (PDT)

