Com Bolsonaro na UTI, filhos do ex-presidente vão sortear capacetes de grafeno

Internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após passar por uma cirurgia abdominal, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) segue afastado de suas atividades públicas. Mesmo assim, seus filhos dão continuidade aos negócios da família. Um dos exemplos é o sorteio de capacetes de grafeno, lançados no mês passado pelo próprio Bolsonaro, que acontecerá na noite desta terça-feira (22).

O anúncio foi feito pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho "02" do ex-presidente, em entrevista à rádio Auriverde. Segundo ele, três apoiadores que adquirirem o capacete até a noite de hoje serão sorteados para receber o item pessoalmente das mãos de Bolsonaro, assim que ele tiver alta médica.

Flávio afirmou que o sorteio já estava agendado antes da internação do pai e foi mantido por decisão do próprio ex-presidente. Também participarão da ação o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) e o ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet. Existe a possibilidade de Bolsonaro participar do sorteio ainda do hospital, caso seu estado de saúde permita.

— Ele seria a pessoa responsável por sortear os ganhadores pessoalmente, mas Deus quis assim. Está internado, sem previsão de alta, e decidimos manter a ação. Tenho certeza de que ele gostaria de participar. Conversei com ele e ele disse: "Pode manter". Assim que for possível, em qualquer lugar do Brasil, o presidente fará a entrega — afirmou Flávio.

Antes da internação, Bolsonaro chegou a gravar um vídeo divulgando o sorteio:

— Comprando pela internet, você poderá ser um dos três sorteados a quem entregarei o capacete em sua cidade. Resistência e tecnologia na sua cabeça.

De acordo com o último boletim médico, divulgado na manhã desta segunda-feira (21), o ex-presidente passou pela retirada de drenos abdominais e pela troca do curativo da incisão cirúrgica. Ele segue em jejum oral e recebendo nutrição parenteral exclusiva, apresentando "boa evolução clínica". No sábado, porém, sofreu um episódio de alteração na pressão arterial, que foi controlado.

