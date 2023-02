A- A+

Senado Com cadeiras em ordem alfabética, Sérgio Moro ficará ao lado de senadores pernambucanos Escalação chamou a atenção pela proximidade com aliados de Lula chamou atenção

O ex-juiz federal Sérgio Moro (União Brasil-PR) tomou posse nesta quarta-feira (1º) ao lado da senadora do PT eleita por Pernambuco, Teresa Leitão. A escalação se repetirá ao longo do mandato: Moro ficará ao lado de Leitão e Humberto Costa (PT-PE) e atrás de Jussara Lima (PSD-PI), suplente do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social Wellington Dias.

A proximidade com aliados de Lula chamou atenção. O ex-juiz ganhou projeção durante a Operação Lava-Jato quando foi responsável pela condenação do presidente. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que o julgamento havia sido parcial.

A organização do Senado Federal coloca os estados em ordem alfabética. O Acre fica logo na primeira fileira enquanto o Tocantins na última. Por este motivo, o paranaense Sérgio Moro se senta ao lado de dois senadores de Pernambuco.

Nas redes sociais, usuários repercutem o clima de desconforto já na posse e prestaram "solidariedade" a Teresa Leitão. "Não pode pedir pra mudar de lugar, feito escola?", escreveu um internauta.

Eleito com quase 2 milhões de votos, Sérgio Moro assumiu nesta quarta-feira. Para este mandato, o ex-juiz alega que defenderá prisão para condenados em segunda instância.

É uma causa histórica que o Brasil precisa retomar, a prisão em segunda instância, de forma a reduzir a impunidade. Podemos apresentar (projeto) ou tentar botar em votação os projetos que já existem, que já foram aprovados, inclusive na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) a esse respeito e que não foram votados em plenário declarou ao GLOBO nesta segunda-feira.

Nesta segunda-feira, o ex-juiz celebrou a posse via redes sociais: "Com entusiasmo, tomei posse no Senado Federal nesta quarta-feira. Meus compromissos são com o Paraná e o Brasil. A minha marca será a luta pela Justiça", escreveu.

