Com coletes e escudos, policiais reforçam segurança para PF ouvir Bolsonaro sobre joias

A- A+

Alvo de ataques no fim do ano passado, a sede da Polícia Federal teve a segurança reforçada para o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira. Mais de 50 homens da Polícia Militar do Distrito Federal e uma tropa de 10 agentes do COT (Comando de Operações Táticas) da Polícia Federal foram destacados para se posicionarem no entorno do prédio, com escudos, coletes e armas de efeito moral.

Havia uma expectativa de que apoiadores do presidente comparecessem ao local, mas até uma hora antes do horário marcado não havia movimentação. O depoimento do ex-presidente está agendado para as 13h30. Ele será ouvido no inquérito que apura a destinação de presentes dados por autoridades estrangeiras ao Estado brasileiro.

Em 12 de dezembro do ano passado, a sede da PF foi alvo de atos de vandalismo de um grupo de bolsonaristas. Na ocasião, eles tentaram invadir a sede e atearam fogo em carros que estavam estacionados do lado de fora. Inconformados com a prisão do indígena José Tsere Xavante, apoiador do ex-presidente, os manifestantes também queimaram ônibus e caçambas de lixo no entorno do prédio naquela ocasião.

Nesta quarta-feira, a área do estacionamento, onde o quebra-quebra havia começado, foi totalmente isolada.

Veja também

8 de janeiro Zema vai depor à PF após ter dito que governo fez vista grossa durante atos antidemocráticos