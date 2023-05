A- A+

INTERNADA Com Covid, Marina Silva é internada para fazer exames em São Paulo A ministra do Meio Ambiente fez teste na noite de sexta-feira (5) e, por recomendação médica, foi InCor (Instituto do Coração)

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foi internada neste sábado (6) para fazer exames após descobrir estar com Covid-19 na noite de sexta-feira (5) em São Paulo. Ela está no InCor (Instituto do Coração), na capital paulista, e, segundo fontes, seu estado é bom.

Ela estava em agenda na capital paulista, quando começou a sentir dores no corpo e resolveu fazer o teste. Por recomendação médica, a ministra foi hoje ao hospital para realizar exames. A ministra tinha outros compromissos em São Paulo na segunda-feira, mas foram cancelados.

No mês passado, ela foi internada em um hospital de Brasília após se sentir mal e ter suspeita de Covid, mas exames feitos na época deram negativo.

