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ELEIÇÕES 2026 Com crise de Flávio mapeada, pré-campanha de Lula vai explorar contradições do senador Aliados de Lula apontam que episódio envolvendo dono do Banco Master não deixa dúvidas de que há problema de confiança nas falas do senador

A pré-campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva avalia como explorar as contradições do senador Flavio Bolsonaro (PL-RJ) na relação com o banqueiro Daniel Vorcaro. Aliados do petista que preparam sua estratégia para disputar o quarto mandato afirmam que o episódio não deixa dúvidas de que há problema de confiança nas falas do senador e que isso é um ponto fraco do adversário.

Flavio Bolsonaro já havia dito que não tinha contato com Vorcaro. Como mostrou O Globo, aliados questionaram diretamente Flávio sobre eventual proximidade com o dono do Banco Master antes mesmo de o senador ser lançado como pré-candidato ao Palácio do Planalto e ouviram dele que não havia relação relevante entre os dois.

Nesta quarta-feira, porém, após um áudio revelado pelo Intercept Brasil mostrar que Flavio pediu dinheiro a Vorcaro para financiar um filme “Dark Horse”, produção que retrata a campanha presidencial de Bolsonaro em 2018, o senador admitiu ter pedido ajuda financeira ao banqueiro.

"É preciso separar os inocentes dos bandidos. No nosso caso, o que aconteceu foi um filho, procurando patrocínio privado para um filme privado sobre a história do próprio pai. Zero de dinheiro público", afirma o senador em nota.

As mensagens obtidas pelo Intercept também demonstram relação de proximidade entre o senador e o banqueiro, como um texto enviado por Flavio em 16 de novembro a Vorcaro: "Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs!".

Em levantamentos internos, a pré-campanha já havia mapeado que eleitores apontavam problemas de credibilidade em relação à imagem de Flavio Bolsonaro antes mesmo do episódio.





Essas aferições vinham apontando que as pessoas têm dificuldade em acreditar no que o senador fala e não veem consistência nas afirmações feitas pelo candidato do PL.

O grupo vinha elaborando formas de ataques ao principal adversário de Lula que mirassem na desconfiança que ele gera no eleitor, o que foi mapeado como um dos seus principais pontos fracos.

Após a divulgação das mensagens enviadas a Vorcaro pedindo dinheiro para o filme do pai, a estratégia será reforçada. O elemento de comparação entre Lula e Flavio será um dos parâmetros centrais da campanha e também da guerra digital contra os adversários, explorado em cortes de vídeos, declarações públicas, mensagens de WhatsApp e durante a propaganda eleitoral gratuita na TV e no rádio.

O elemento de desconfiança e medo do que seria um mandato presidencial sob o comando de Flavio Bolsonaro deve ser uma das linhas principais da campanha petista.

—Temos que ter dimensão da gravidade da situação. Uma coisa é ter denúncia, delação e tem que ser provado, todo mundo tem presunção de inocência. E outra coisa é ter prova material. e um áudio que monstra ele pedindo R$ 134 milhões. É muito grave, a sociedade vai saber fazer seu julgamento — afirma o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos.

Nas redes, o PT tem apostado em cortes de falas de Flávio e vídeos de integrantes do partido, como Lula e o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad, falando sobre as irregularidades do Master. Em uma das publicações, o partido chegou a usar um mini rap entrecortado com declarações do senador com o refrão “Meu amigo Vorcaro”. Integrantes da equipe de comunicação da sigla viraram a madrugada para preparar postagens contra o filho de Jair Bolsonaro.

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