A- A+

PRISÃO DOMICILIAR Com crises de soluço, Bolsonaro mantém rotina de visitas de aliados Após ter recurso negado por Moraes, ex-presidente recebeu Van Hattem; Nikolas Ferreira visita nesta sexta (21)

Após ter o primeiro recurso de sua condenação negado pelo ministro Alexandre de Moraes e à espera do desfecho do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF), Jair Bolsonaro (PL) tem mantido uma rotina de visitas de parlamentares e aliados políticos em sua casa no Jardim Botânico, em Brasília, onde cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto.

Na quarta-feira (19), recebeu o deputado Marcel van Hattem (Novo-RS), que disse que o ex-presidente apresentou “soluços constantes” ao longo da tarde. As informações foram publicadas originalmente pelo Metrópoles.

Van Hattem chegou ao endereço no fim da tarde e deixou o local por volta das 18h. Ao conversar com a imprensa, o deputado afirmou que Bolsonaro tem se sentido mal diante de uma eventual transferência para o Complexo Penitenciário da Papuda, além do sentimento de "profunda inconformidade".

“O psicológico de ninguém poderia estar bom numa circunstância dessas, e ainda assim a gente vê, na figura do ex-presidente Bolsonaro, uma pessoa disposta a enfrentar tudo o que está sofrendo – com todos os problemas de saúde, inclusive os soluços constantes, ao longo de toda a tarde enquanto estive lá”, declarou.

O parlamentar classificou como “absurdo” a acusação de que Bolsonaro teria liderado uma tentativa de golpe armado, reiterando que o ex-presidente “nem estava no país no momento do 8 de Janeiro”. Segundo ele, a inclusão do ex-mandatário no caso ocorreu posteriormente, “sustentada por uma narrativa que não existia no início do processo”.

Além das impressões sobre o estado de saúde e psicológico de Bolsonaro, Van Hattem contou que o encontro também abordou a aprovação, pela Câmara, do chamado PL Antifacção, de sua autoria, que impede presos provisórios de votar.

“Entramos no detalhes de alguns dispositivos do texto, mas, sem dúvida nenhuma, ele está alegre com a votação”, afirmou. O deputado voltou a defender o projeto e classificou como “aberração” o direito de voto para presos provisórios. “Não conheço outro país que deixe preso votar”, disse.

No mesmo tom, reforçou seu apoio ao PL da anistia: “Queremos a anistia ampla, geral e irrestrita. Confiamos que o Brasil merece ter nas urnas o nome de Jair Bolsonaro e de todos aqueles que queiram ser candidatos à Presidência da República”.

Visitas liberadas por Moraes

A agenda de visitas de Bolsonaro segue cheia. Após pedidos da defesa, Moraes autorizou uma série de encontros entre o ex-presidente e governadores e parlamentares aliados. Entre eles estão Cláudio Castro (PL), governador do Rio de Janeiro, marcado para 26 de novembro, e Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, que se reúne com Bolsonaro em 10 de dezembro.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que aguardava liberação havia quase três meses, está autorizado a visitar o ex-presidente e deve encontrá-lo nesta sexta-feira (21/11).

Outros nomes autorizados incluem Adolfo Sachsida (24/11), Bruno Scheid (25/11), Cleidimar da Silva Moreira (27/11), Evair de Melo (28/11), Guilherme Derrite (1º/12), José Medeiros (2/12), Odelmo Leão (3/12), Pablo Henrique de Faria (4/12), Paulo M. Silva (5/12), Ronaldo Caiado (9/12) e Sanderson (11/12).

Nas redes sociais, Van Hattem voltou a criticar a prisão do ex-presidente, afirmando que a decisão de Moraes “ impõe a um homem de 70 anos com saúde frágil uma tortura inaceitável” e que a prisão de Bolsonaro no processo seria “injusta e ilegal”.

Veja também