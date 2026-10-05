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ELEIÇÕES 2026 Com decisão liminar de Kassio Nunes, Dallagnol consegue vaga no Senado Confirmação ficará condicionada à decisão do plenário do TSE sobre o registro

Deltan Dallagnol foi protagonista de uma das últimas decisões da Justiça pré-apuração. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, suspendeu neste domingo a decisão que havia indeferido sua candidatura. Sua confirmação ficará condicionada à decisão do plenário do TSE sobre o registro.

O ministro do TSE Floriano de Azevedo Marques havia negado no sábado o registro de Deltan. Com a decisão, ele estava impedido de concorrer ao Senado. Marques entendeu que Deltan pediu exoneração do Ministério Público Federal em novembro de 2021 como manobra para evitar a inelegibilidade.

Isso porque integrantes da carreira que são condenados em processo disciplinar não podem se candidatar às eleições. Já Nunes Marques afirmou que uma decisão tão perto das eleições pode configurar "grave lesão à ordem pública em termos de ordem administrativa".

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