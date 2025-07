Com depoimentos de Cid, Valdemar e Rodrigo Pacheco, STF realiza novas audiências de núcleos da trama

A- A+

O Supremo Tribunal Federal (STF) começa a ouvir nesta semana as testemunhas de acusação e de defesa de mais duas ações penais da trama golpista. O tenente-coronel Mauro Cid, que fez um acordo de delação premiada, também será ouvido novamente nesta segunda-feira, como informante do juízo.

As audiências das testemunhas do núcleo dois, acusado de gerenciar as ações da suposta organização criminosa, começam na terça-feira (15) e vão até a próxima semana. Já as testemunhas do núcleo quatro, responsável pela desinformação, serão ouvidas entre terça e quarta-feira.

Na semana que vem, entre os dias 21 e 23, também prestarão depoimento as pessoas indicadas pelos réus do núcleo três, formado por membros de forças de segurança.

Os primeiros a falar, na manhã desta segunda-feira, são Adiel Pereira Alcântara, ex-coordenador da Polícia Rodoviária Federal (PRF), e Clebson Ferreira de Paula Vieira, ex-analista de inteligência do Ministério da Justiça.

Os dois foram indicados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) como testemunhas da acusação e já foram ouvidos, em maio, nas audiências da ação do núcleo 1 da trama golpista. Eles devem falar novamente sobre os bloqueios realizados pela PRF no segundo turno das eleições presidenciais de 2022.

De tarde, Mauro Cid será ouvido como informante, por ter feito acordo de delação. Ele é um dos réus do núcleo 1.

Ex-chefes das Forças

Os ex-comandantes Marco Antônio Freire Gomes (Exército) e Carlos de Almeida Baptista Junior (Aeronáutica), já ouvidos como testemunhas de acusação anteriormente, devem prestar novo depoimento na terça-feira, agora por indicação das defesas.

Freire Gomes foi listado como testemunha do ex-assessor presidencial Filipe Martins, do núcleo 2, do general Estevam Theophilo, do núcleo 3, e pelo ex-major Ailton Gonçalves. Baptista Junior foi indicado por Ailton e pelo tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira.

Filipe Martins também indicou o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o deputado federal Eduardo Pazuello (PL-RJ), os ex-ministros Gonçalves Dias e Onyx Lorenzoni e os embaixadores Yossi Shelley Todd Chapman, que serão ouvidos na quarta-feira.

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, será ouvido na terça-feira. Ele foi indicado por Carlos Rocha, presidente do Instituto Voto Legal (IVL), contratado pelo partido para fiscalizar as urnas eletrônicas.

O ministro da Defesa, José Múcio, foi indicado por Rafael Martins. Sua audiência foi marcada para o dia 22.

Ao todo, 31 pessoas são rés pela trama golpista. No primeiro núcleo, estão o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete pessoas. Fazem parte do segundo grupo Filipe Martins, o ex-diretor da PRF Silvinei Vasques e outras quatro pessoas.

Integram o núcleo três Estevam Theophilo, o policial federal Wladimir Soares e mais oito militares. Já no núcleo quatro estão Ailton Barros, Carlos Rocha e outras quatro pessoas.

