A- A+

BRASIL Com divisão entre bolsonaristas e ala ligada a Valdemar, PL adia decisão sobre apoio a Hugo Motta Presidência do partido reuniu deputados que vão compor a bancada ano que vem

A bancada do PL na Câmara não conseguiu chegar a um consenso e adiou o posicionamento que vai tomar sobre a sucessão para a presidência da Casa. O partido está dividido entre apoiar o presidente da Câmara, Hugo Motta, e lançar uma candidatura própria. A legenda também não decidiu se vai integrar o bloco de partidos que dá sustentação a Motta.

Os deputados eleitos pelo partido se reuniram nesta quarta-feira com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, para tentar chegar a uma unidade. O senador Rogério Marinho (PL--RJ), secretário geral do partido e candidato a presidente do Senado, também esteve no encontro.

O comando nacional da legenda ficou engarregado de apresentar para cada deputado as consequências de se aliar ou não ao grupo de partidos que está na órbita de Motta. Há uma pressão de deputados próximos de Valdemar Costa Neto e considerados da ala mais pragmática do PL para que seja encaminhado um apoio ao presidente da Câmara. Parlamentares bolsonaristas, no entanto, resistem.

Uma nova reunião deve ser marcada para semana que vem para tentar chegar a um consenso sobre qual candidato a legenda irá apoiar.

Há um impasse na legenda e a ala do PL que deseja aliança com o presidente da Câmara ainda tenta viabilizar um acordo para isso.

O partido do ex-presidente Jair Bolsonaro e do senador Flávio Bolsonaro, candidato à Presidência em 2026, foi o que teve o melhor desempenho na eleição deste ano para a Câmara. Com 121 deputados, a legenda terá a maior bancada, número distante do segundo lugar, que é o PT do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que alcançou 70 deputados.





Apesar disso, Motta conseguiu atrair o apoio da maioria das outras bancadas, que somadas, têm o potencial de isolar o PL, não só na disputa pela presidência da Casa, como na distribuição de outros cargos da Mesa Diretora, comissões e relatórios de projetos importantes.

Uma ala da legenda quer fazer aliança com o presidente da Câmara para evitar ficar isolada dos cargos e dos espaços de tomada de decisão do Poder Legislativo. Outra, no entanto, critica qualquer aproximação com Motta por conta da aliança que ele fez com o PT e Lula na eleição presidencial.

O presidente da Câmara viabilizou votações consideradas importantes eleitoralmente para o governo, como o fim da escala de trabalho 6x1 e fez abertamente campanha para o petista.

A queda de braço opõe uma ala ligada ao presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, favorável a um acordo com Motta, e parlamentares bolsonaristas. Para esse segundo grupo, uma candidatura própria permite à oposição marcar posição após a derrota de Flávio Bolsonaro na eleição presidencial.

Caso o partido decida ter candidato próprio,os nomes cotados são o líder da legenda, Sóstenes Cavalcante (RJ), e o deputado Altineu Cortes (RJ), primeiro vice-presidente da Casa. Altineu, no entanto, é da ala favorável um acordo com Motta

Os deputados Zé Trovão (SC), Cabo Gilberto (PB), Nikolas Ferreira (MG) e Luiz Philippe de Orleans e Bragança (SP) também são citados como opções de candidatura pela ala bolsonarista.

A ala bolsonarista rejeita ficar dentro do bloco majoritário e tenta usar a força da bancada para ocupar espaços relevantes na Câmara mesmo se não fizer parte do arco de aliança do vencedor pelo comando da Casa.

Tradicionalmente as escolhas dos presidentes de comissão e outros cargos da Mesa Diretora são feitas por acordo fechado pelo bloco majoritário da Casa. Hoje Motta tem em seu entorno um bloco que conta com Republicanos, União Brasil, PP, PSD, MDB, PSDB, Cidadania e Podemos. Além do grupo, PSB, PDT e as federações PT-PCdoB-PV e Solidariedade-PRD também anunciaram apoio à Motta.

Apesar de ter anunciado apoio a Motta, o PT ainda não formalizou entrada no bloco majoritário da Casa. A legenda de Lula quer evitar que o PL entrasse no grupo, já que, com uma eventual entrada da bancada bolsonarista, os petistas perderiam a prioridade para preencher os espaços na Casa.

Pelo tamanho da bancada, o PL calcula ter direito à presidência de sete colegiados, mas a distribuição dependerá da formação dos blocos partidários. Entre os postos cobiçados está a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

O partido Novo, que terá dez deputados, é o único até agora que anunciou que não vai apoiar a recondução do presidente da Casa.

Veja também