Com exposição e documentário, STF organiza evento para lembrar três anos dos atos golpistas de 8/1
Programação será iniciada às 14h30 em Brasília na próxima quinta-feira (8)
O Supremo Tribunal Federal (STF) promove na próxima quinta-feira (8) um evento, em Brasília, para relembrar os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e depredaram as sedes dos três Poderes em Brasília.
Veja detalhes sobre o evento “Democracia Inabalada: 8 de janeiro – Um dia para não esquecer”:
- A programação é iniciada às 14h30 com a exposição “8 de janeiro: mãos da reconstrução" no Espaço do Servidor.
- Em seguida, será exibido o novo documentário “Democracia Inabalada: mãos da reconstrução”, no Museu do STF.
- O evento continua com uma roda de conversa com profissionais da imprensa sobre o tema, também no Museu do STF,
- E termina com a mesa-redonda “Um dia para não esquecer”, no salão nobre do Supremo.
No evento do ano passado, o ministro Edson Fachin afirmou que os atos golpistas foram a “face visível” de um movimento “subterrâneo” que articulava um golpe de Estado.
"Relembrar esta data, com a gravidade que o episódio merece, constitui, também, um esforço para virarmos a página, mas sem arrancá-la da história", frisou o magistrado durante cerimônia que lembrou os dois anos do 8 de janeiro.