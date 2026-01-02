Sex, 02 de Janeiro

"DEMOCRACIA INABALADA"

Com exposição e documentário, STF organiza evento para lembrar três anos dos atos golpistas de 8/1

Programação será iniciada às 14h30 em Brasília na próxima quinta-feira (8)

Atos golpistas de 8 de janeiroAtos golpistas de 8 de janeiro - Foto: Joedson Alves/Agencia Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) promove na próxima quinta-feira (8) um evento, em Brasília, para relembrar os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e depredaram as sedes dos três Poderes em Brasília.

Veja detalhes sobre o evento “Democracia Inabalada: 8 de janeiro – Um dia para não esquecer”:

No evento do ano passado, o ministro Edson Fachin afirmou que os atos golpistas foram a “face visível” de um movimento “subterrâneo” que articulava um golpe de Estado.

"Relembrar esta data, com a gravidade que o episódio merece, constitui, também, um esforço para virarmos a página, mas sem arrancá-la da história", frisou o magistrado durante cerimônia que lembrou os dois anos do 8 de janeiro.

