Deputada Com fibromialgia e Covid-19, Zambelli deve receber alta nesta segunda-feira, diz equipe médica Parlamentar deu entrada em hospital em Brasília no sábado para monitorar quadro de Covid-19

Diagnosticada com Covid-19, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) voltou a afirmar, nesta segunda-feira (23), que deve receber alta. Ela está internada em um CTI em Brasília desde sábado (20) para o monitoramento dos sintomas após um "mal súbito" sem causa identificada.

De acordo com a assessoria da parlamentar, ela estaria sem sintomas e não teria se vacinado contra a Covid-19 por recomendação médica. Ainda segundo a equipe, o diagnóstico da doença ocorreu na última segunda-feira, e é provável que Zambelli tenha contraído a doença durante sua viagem de volta da Coreia do Sul, que durou aproximadamente 24 horas.

A equipe médica do Hospital DF Star, onde a parlamentar está internada, informou, na tarde desta segunda-feira, que ela deu entrada no hospital com agudização de quadro de fibromialgia, em decorrência de burnout e quadro leve de Covid-19, mas deve receber alta da UTI ainda nesta segunda. Em nota, a parlamentar informou que está praticamente curada de uma úlcera hemorrágica e aguarda o resultado da biópsia.

Em vídeo compartilhado nas redes sociais no fim de semana, Zambelli afirmou que irá para São Paulo para novos tratamentos de saúde e que está pedindo ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) para participar das votações remotamente.

