Política Com Filipe Martins, número de presos por trama golpista já condenados vai a 23; veja lista STF encerrou análise dos quatro núcleos que atuaram na tentativa de golpe de Estado em dezembro

Com a prisão preventiva do ex-assessor da Presidência da República Filipe Martins, nesta sexta-feira, o número de presos dos quatro núcleos condenados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por envolvimento na trama golpista chega a 23, sendo 15 em regime fechado e oito em prisão domiciliar.

A Primeira Turma da Corte encerrou no último dia 16 o julgamento do núcleo 2, conhecido como "núcleo estratégico" da tentativa de golpe de Estado, concluindo todas as análises com a condenação de 29 pessoas por tentar um golpe de Estado em 2022 para evitar a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no cargo.

Nem todas as ações penais transitaram em julgado, mas Martins foi preso preventivamente por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF, por descumprimento de medidas restritivas impostas a ele ao acessar uma rede social. Ele já estava em regime domiciliar desde o último sábado.

Martins foi condenado a uma pena de 21 anos de reclusão na ação que responde por tentativa de golpe e outros quatro crimes. Os ministros consideraram que ele elaborou a minuta de um decreto com medidas para reverter o resultado da eleição presidencial de 2022. O documento foi apresentado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aos comandantes das Forças Armadas. Sua defesa ainda recorre da condenação.

Confira a situação de todos os condenados:

Núcleo 1

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República - preso

Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa - preso

Almir Garnier, ex-comandante da Marinha - preso

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública- preso

Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional - prisão domiciliar

Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa - preso

Alexandre Ramagem, deputado e ex-diretor da Abin - foragido

Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do presidente - cumpre pena em regime aberto

Núcleo 2:

Filipe Garcia Martins Pereira, ex-assessor internacional da Presidência da República - preso

Marcelo Costa Câmara, coronel da reserva do Exército e ex-assessor da Presidência - preso

Mário Fernandes, general da reserva do Exército - preso

Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal - preso

Marília Alencar, delegada da Polícia Federal (PF) e ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça - prisão domiciliar

Núcleo 3:

Bernardo Romão Corrêa Netto, coronel do Exército - prisão domiciliar

Fabrício Moreira de Bastos, coronel do Exército - prisão domiciliar

Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel do Exército - preso

Rafael Martins de Oliveira, tenente-coronel do Exército - preso

Rodrigo Bezerra de Azevedo, tenente-coronel do Exército - preso

Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros, tenente-coronel do Exército - prisão domiciliar

Wladimir Matos Soares, agente da Polícia Federal - preso

Márcio Nunes de Resende Jr., coronel do Exército

Ronald Ferreira de Araújo Jr., tenente-coronel do Exército

Núcleo 4

Ângelo Denicoli, major da reserva do Exército – prisão domiciliar

Reginaldo Abreu, coronel do Exército

Giancarlo Rodrigues, subtenente do Exército) - preso

Marcelo Bormevet, agente da Polícia Federal) – preso

Guilherme Almeida, tenente-coronel do Exército – prisão domiciliar

Ailton Moraes Barro, ex-major do Exército – prisão domiciliar

Carlos Cesar Moretzsohn Rocha, presidente do Instituto Voto Legal - foragido

