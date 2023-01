A- A+

Com foco na reforma administrativa, começa reunião da governadora Raquel com os deputados estaduais

Com a reforma administrativa pelo Governo de Pernambuco em foco, começou, na manhã desta sexta-feira (6), no Recife, a primeira reunião formal da governadora Raquel Lyra (PSDB) com os deputados estaduais.



A reunião se realiza no Palácio do Campos das Princesas, sede do governo. Entre os tópicos da reforma, estão a extinção e fusão de algumas secretarias. Dos 49 deputados estaduais de Pernambuco, no início da reunião havia pouco mais de 20.

Chamado de Plano de Qualidade do Gasto Público, o corte de despesas anunciado nessa quinta (5) pelo Governo Raquel Lyra repercute com estranhamento e cautela por parte do campo político de oposição à governadora.

