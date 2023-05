A- A+

CPI Com Gleisi escalada, PT anuncia nomes que vão duelar com bolsonaristas na CPI do MST Partido espera "mostrar a verdade sobre o trabalho do MST", diz líder na Câmara

Líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu (PR) anunciou os nomes escolhidos pelo partido para duelar com bolsonaristas na CPI do MST: Padre João (MG), Nilto Tatto (SP), Valmir Assunção (BA), Paulão (AL), Gleisi Hoffmann (PR), João Daniel (SE), Dionilso Marcon (RS) e Camila Jara (MS) foram os designados.

Dos nomes citados, Marcon, Assunção e Daniel são nomes ligados diretamente ao MST. Marcon é agricultor assentado da Reforma Agrária. Iniciou sua trajetória política em 1987 como membro da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, foi acampado por 4 anos, fez parte da direção do MST e assentado em 1994. Valmir Assunção, por sua vez, participou das primeiras lutas do MST na Bahia, contribuindo no trabalho de base, organização das famílias e ocupação de latifúndios. Em sua descrição no Twitter, João Daniel se descreve como "militante do MST".

Em entrevista, Zeca Dirceu afirmou que a atuação do grupo buscará dissociar a imagem do Movimento Sem Terra de atos ilícitos e desrespeitos ao direito à propriedade privada.

— Infelizmente a oposição tenta manchar o nome do MST e da sua luta pela reforma agrária e da luta pela terra. Nosso trabalho será transformar esta CPI equivocada em uma CPI da verdade, que acabe com esta perseguição. Nem o MST, nem a nossa bancada discorda do direito à propriedade privada. Mas, a verdade precisa ser mostrada — disse.

Dor de cabeça para o PT

Desde que foi anunciada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), a CPI do MST virou alvo de preocupação do governo e de parlamentares petistas. O temor de desgaste que a comissão pode trazer cresceu com a possibilidade de que o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles (PL-SP) seja indicado relator e o Coronel Zucco seja designado presidente.

As invasões promovidas pelo MST durante o abril vermelho, que incluiu uma área da Embrapa em Pernambuco, provocaram descontentamento no Palácio do Planalto. O receio principal é que o relator crie uma narrativa para criminalizar o movimento. As ocupações promovidas pelo MST neste início de ano têm gerado mobilização negativa contra o governo Lula nas redes sociais.

Em outra frente, os sem-terra tentaram recorrer à Justiça para barrar a CPI com a alegação de falta de objeto específico. O argumento foi de que o requerimento pede a investigação do movimento em si, e não de uma ação específica praticada.

Zeca disse que os petistas ainda esperam que Salles e Zucco não sejam os escolhidos para liderar o colegiado.

— Enquanto isto não for oficial, contarei com uma escolha mais equilibrada. É claro que o PT também tem a intenção de indicar postos de liderança — completou.

Veja também

Câmara dos Deputados CPI do MST é instalada com ex-ministro de Bolsonaro na relatoria e opositor de Lula na presidência