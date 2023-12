A- A+

SAÚDE Com herpes-zóster, senadora Damares Alves é internada em Brasília e tem quadro da paralisia facial Ex-ministra de Bolsonaro deu entrada no hospital DF Star, em Brasília

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) foi internada na manhã desta quinta-feira (7) após ter uma recaída devido ao vírus varicela zoster. O vírus é o causador da doença herpes zoster ou cobreiro, e da catapora.



Damares deu entrada no hospital DF Star, em Brasília, com paralisia facial.



A senadora está clinicamente bem e passará por uma bateria de exames no hospital, onde permanecerá internada durante os próximos dias.

