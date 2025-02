A- A+

reforma ministerial Com ida de Padilha para Saúde, Silvio Costa Filho é o mais cotado para assumir articulação de Lula Deputado federal licenciado, Silvinho, com é conhecido, é o nome preferido do Centrão para comandar a articulação política do governo

Com a mudança de Alexandre Padilha para o Ministério da Saúde dada como certa, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, se tornou o mais cotado para assumir a Secretaria de Relações Instituições (SRI), segundo interlocutores do Palácio do Planalto.

Deputado federal licenciado, Silvinho, como o ministro é conhecido, tem a preferência de nomes do Centrão e tem como vantagem ser filiado ao Republicanos, mesmo partido do presidente da Câmara, Hugo Motta (PB).

Na avaliação de integrantes do governo, Silvio Costa Filho terá mais condições de comandar a articulação política de Lula do que um nome do próprio PT.

Mesmo após entregar ministérios a partidos aliados, o Palácio do Planalto enfrenta dificuldades para ter uma base aliada consolidada no Congresso.

Outros nomes cotados para a Secretaria de Relações Institucionais são do líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), do deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL), do senador Jaques Wagner (PT-BA), além do minitro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, do PSD.

Tanto Wagner quanto Silveira, contudo, já externaram a pessoas próximas que preferem continuar onde estão.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve iniciar na próxima semana as trocas na sua equipe. Junto com a crise do Pix, a avaliação entre auxiliares do petista é de que os maus números das últimas pesquisas de opinião fizeram o presidente "acordar" e iniciar as mudanças de equipe que já eram defendidas desde o ano passado.

Como mostrou Globo, a primeira troca prevista é a de Nísia Trindade por Padilha na Saúde. Lula também pretende fazer outras mudanças para dar maior dinamismo ao governo em momento delicado de queda na popularidade.

O presidente deve acomodar Gleisi Hoffmann, atual presidente do PT na Secretaria-Geral da República, no lugar de Márcio Macêdo.

Outros ministérios que estão no alvo são Ciência, Tecnologia e Inovação, comandado por Luciana Santos e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, ocupado pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.

