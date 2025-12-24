A- A+

BOLSONARO Com imagens de Bolsonaro no hospital, Michelle faz pronunciamento no mesmo horário que presidente Ex-primeira-dama pediu ainda orações para o marido, mas não citou sua internação para cirurgia nesta-quarta e nem comentou a pré-candidatura do enteado Flávio Bolsonaro à Presidência

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro postou um pronunciamento nas redes do PL Mulher no mesmo horário que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou a sua mensagem de Natal em cadeira de rádio e TV.



Sem citar o petista, ela usou imagens antigas do ex-presidente Jair Bolsonaro no hospital e falou ainda que o Brasil enfrenta "tempos tenebrosos". Ao declarar seus votos para 2026, a mulher de Bolsonaro falou ainda em perseverança apesar das traições de pessoas próximas.



No último mês, Michelle teve uma briga pública com filhos do ex-presidente após o PL negociar uma aliança com Ciro Gomes (PSDB) nas eleições do Ceará.

-- O ano que em breve se iniciará é muito importante para o nosso país e principalmente para o futuro das nossas famílias. Não se deixe abater pelas maldades, perseverem apesar das traições, ainda que venham das pessoas mais próximas. Sigam em frente deixando de lado as decepções -- afirmou.





Michelle pediu ainda orações para Bolsonaro, que chamou de "meu galego", e para as famílias injustiçadas, sem citar nominalmente nenhum apoiador do ex-presidente. Ela também não falou nos filhos do marido e não comentou a pré-candidatura do enteado Flávio Bolsonaro à Presidência.

A ex-primeira-dama também não comentou a condenação e prisão do marido por participar da trama golpista e nem a internação do ex-presidente nesta quarta-feira, para realizar uma cirurgia no estômago.

