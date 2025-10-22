A- A+

VICE-PRESIDENTE Com Lula na Ásia, Alckmin assume Presidência pela 37ª vez e tenta se consolidar como vice para 26 Ao todo, vice-presidente já esteve à frente do Executivo por 133 dias

O vice-presidente Geraldo Alckmin assumiu a Presidência interinamente nessa terça-feira (21) em razão da viagem oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao sudeste da Ásia.

Com isso, é a 37ª vez que vice, que é também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, fica à frente do Executivo.

Ao todo, até terça, Alckmin exerceu a presidência por 133 dias, de acordo com levantamento feito pelo jornal O Globo com base na agenda oficial de Lula.

Somados, os episódios em que Alckmin exerceu a Presidência da República somam quatro meses e meio. O atual vice de Lula, porém, assumiu o cargo por menos tempo que José Alencar, que foi vice dos primeiros dois mandatos do petista como presidente.

As temporadas na Presidência garantem mais exposição a Alckmin, que tenta se consolidar na posição de vice para a chapa à reeleição. Ele foi escalado por Lula como um dos negociadores com os Estados Unidos na tentativa de revogar o tarifaço, o que foi encarado como um sinal de prestígio.

Por outro lado, o cargo de vice é cobiçado por outros partidos, como o MDB. Recentemente, Alckmin recebeu um afago de um integrante de partido com a declaração do ministro das Cidades, Jader Filho, de que ele deveria seguir na chapa na campanha em 2026.

Quando Lula tinha dois anos e dez meses de governo, Alencar já havia assumido a presidência em 45 ocasiões diferentes e acumulava 171 dias como presidente interino. No segundo mandato de Lula, até meados de outubro de 2009, o então vice-presidente havia assumido ao menos 50 vezes e havia exercido a Presidência por no mínimo 201 dias. As informações são da Biblioteca da Presidência e foram compiladas pelo Globo com o auxílio de inteligência artificial.

Alckmin já exerceu a Presidência devido a viagens do titular por mais tempo que Hamilton Mourão, vice do ex-presidente Jair Bolsonaro, e Michel Temer, vice de Dilma Rousseff.

Desta vez, Alckmin vai assumir o cargo pelo menos até o dia 27 de outubro e, por isso, deve chegar aos 139 dias na Presidência. Neste mandato, a maioria das vezes em que o vice comandou o Executivo é formada por períodos curtos, de até quatro dias.

Alckmin ficou apenas em duas ocasiões por sete dias na Presidência: em março deste ano, quando Lula viajou a Tóquio e Hanói; e em agosto de 2023, durante viagem do presidente a Johanesburgo, Luanda e São Tomé.

A atual viagem de Lula ocorre em meio às negociações do Brasil com os Estados Unidos para que haja uma reunião bilateral com Donald Trump. Lula embarcou nesta terça para uma missão que inclui compromissos em Jacarta, na Indonésia, nos dias 23 e 24 de outubro, e em Kuala Lumpur, na Malásia, entre os dias 25 e 27. Existe a expectativa der que Lula e Trump se reúnam na Malásia, após a abertura da reunião da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).

Lula iniciará sua viagem oficial em Jacarta, na quinta-feira, em retribuição à visita do presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, ao Brasil, realizada em julho. O Mercosul, que recentemente firmou um acordo comercial com Cingapura, negocia um tratado semelhante com a Indonésia. Lula também vai participar de um fórum empresarial no país. O objetivo da visita a Jacarta é fortalecer as relações entre os dois países, com foco em comércio agrícola, segurança alimentar, bioenergia, desenvolvimento sustentável e defesa.

No sábado, Lula estará em Kuala Lumpur, onde será recebido pelo primeiro-ministro malaio, Anwar bin Ibrahim. Entre os interesses do Brasil no país, estão uma parceria na área de semicondutores e a ampliação do acesso ao mercado halal — destinado a produtos e serviços produzidos de acordo com os preceitos islâmicos. Lula participará ainda da cúpula da Asean, que pela primeira vez contará com a presença de um presidente brasileiro.

O bloco, formado por Brunei, Camboja, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Filipinas, Cingapura, Tailândia e Vietnã, formalizará o ingresso do Timor-Leste como seu 11º membro durante a reunião de cúpula.

Veja também