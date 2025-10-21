A- A+

JUSTIÇA Com mudança de Fux, Lula poderá ter mais um indicado em Turma que julga trama golpista Ministro pediu ao presidente da Corte, Edson Fachin, para assumir vaga aberta com aposentadoria de Barroso

O pedido do ministro Luiz Fux para deixar a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) e migrar para a Segunda Turma pode abrir caminho para que o próximo indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva assuma uma cadeira estratégica no tribunal.

A movimentação interna, formalizada por Fux em ofício enviado ao presidente da Corte, Edson Fachin, ocorre após a aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso, que deixou vaga na Segunda Turma.

Segundo o artigo 19 do Regimento Interno do STF, ministros podem solicitar transferência entre turmas, respeitando a ordem de antiguidade. Cármen Lúcia é a mais antiga da Primeira Turma e, caso não manifeste interesse em mudar, Fux — segundo membro mais antigo do colegiado — será automaticamente transferido para a vaga aberta por Barroso.

Com isso, a cadeira deixada por Fux na Primeira Turma ficará disponível para o novo ministro que será indicado por Lula. O favorito, até o momento, é o advogado-geral da União, Jorge Messias. A definição sobre qual turma o novo integrante irá compor depende da existência de vaga e da decisão do presidente do STF, após consulta aos demais ministros. Se a Primeira Turma estiver com apenas quatro integrantes, a tendência é que o novo nome seja designado para esse colegiado.

Atualmente, três dos atuais cinco integrantes da Primeira Turma foram indicados por Lula: Flávio Dino, que entrou no STF em 2024, Cristiano Zanin, indicado em 2023 e Cármen Lucia, escolhida pelo presidente em 2006.

A Primeira Turma é responsável por julgar parte dos processos penais da Corte, incluindo os relacionados à trama golpista que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados. Fux, que votou pela absolvição da maioria dos réus no julgamento do “núcleo crucial” da trama, pode deixar de participar dos próximos julgamentos caso a transferência seja confirmada.



A movimentação pode influenciar diretamente o perfil da Turma que seguirá julgando os casos mais sensíveis da Corte. Na avaliação de interlocutores do STF, a escolha do novo ministro por Lula ganha essa nova camada diante da possibilidade de ele integrar um colegiado com impacto direto sobre condenações da trama golpista.

