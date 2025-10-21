A- A+

MINISTÉRIOS Com nomeação de Boulos, veja como fica a divisão por partidos da Esplanada dos Ministérios Mesmo com saída de Márcio Macêdo, PT segue sendo a legenda com maior representação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) como novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência nessa segunda-feira (20). Ele será o segundo filiado ao PSOL no atual governo.

Antes, apenas Sônia Guajajara, gestora do Ministério dos Povos Indígenas, representava o partido no primeiro escalão. Mesmo com a saída de Macêdo, a legenda com maior representação segue sendo o PT, com 11 ministros.

Logo após o anúncio, Boulos afirmou que a missão recebida é “colocar o governo na rua”. Ele irá substituir o ex-deputado Márcio Macêdo (PT-SE), que ocupava o posto desde janeiro de 2023, em uma mudança que fez Lula chegar à décima terceira troca ministerial.

Veja como fica a Esplanada dos Ministérios:

PT

Alexandre Padilha – Saúde;

Anielle Franco – Igualdade Racial;

Camilo Santana – Educação;

Fernando Haddad – Fazenda;

Gleisi Hoffmann – Relações Institucionais;

Luiz Marinho – Trabalho e Emprego;

Macaé Evaristo – Direitos Humanos;

Márcia Lopes – Mulheres;

Paulo Teixeira – Desenvolvimento Agrário;

Rui Costa – Casa Civil;

Wellington Dias – Desenvolvimento Social;

Sem partido

Esther Dweck – Gestão;

Frederico de Siqueira Filho – Comunicações;

Jorge Messias – Advocacia-Geral da União;

José Múcio Monteiro – Defesa;

Margareth Menezes – Cultura;

Marcos Amaro dos Santos – Gabinete de Segurança Institucional;

Mauro Vieira – Relações Exteriores;

Ricardo Lewandowski – Justiça e Segurança Pública;

Sidônio Palmeira – Secretaria de Comunicação Social;

Vinícius de Carvalho – Controladoria-Geral da União.

MDB

Jader Filho – Cidades;

Renan Filho – Transportes;

Simone Tebet – Planejamento.

PSD

Alexandre Silveira – Minas e Energia;

André de Paula – Pesca;

Carlos Fávaro – Agricultura.

PSOL

Guilherme Boulos – Secretaria-Geral da Presidência;

Sônia Guajajara – Ministério dos Povos Indígenas.

PSB

Geraldo Alckmin – Indústria e Comércio;

Márcio França – Empreendedorismo, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

PDT

Waldez Góes – Integração e Desenvolvimento Regional;

Wolney Queiroz – Previdência Social.

Rede

Marina Silva – Meio Ambiente.

União

Celso Sabino – Turismo.

PCdoB

Luciana Santos – Ciência e Tecnologia.

PP

André Fufuca – Esporte.

Republicanos

Silvio Costa Filho – Portos e Aeroportos.

Veja também