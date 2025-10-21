Com nomeação de Boulos, veja como fica a divisão por partidos da Esplanada dos Ministérios
Mesmo com saída de Márcio Macêdo, PT segue sendo a legenda com maior representação
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) como novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência nessa segunda-feira (20). Ele será o segundo filiado ao PSOL no atual governo.
Antes, apenas Sônia Guajajara, gestora do Ministério dos Povos Indígenas, representava o partido no primeiro escalão. Mesmo com a saída de Macêdo, a legenda com maior representação segue sendo o PT, com 11 ministros.
Logo após o anúncio, Boulos afirmou que a missão recebida é “colocar o governo na rua”. Ele irá substituir o ex-deputado Márcio Macêdo (PT-SE), que ocupava o posto desde janeiro de 2023, em uma mudança que fez Lula chegar à décima terceira troca ministerial.
Veja como fica a Esplanada dos Ministérios:
PT
Alexandre Padilha – Saúde;
Anielle Franco – Igualdade Racial;
Camilo Santana – Educação;
Fernando Haddad – Fazenda;
Gleisi Hoffmann – Relações Institucionais;
Luiz Marinho – Trabalho e Emprego;
Macaé Evaristo – Direitos Humanos;
Márcia Lopes – Mulheres;
Paulo Teixeira – Desenvolvimento Agrário;
Rui Costa – Casa Civil;
Wellington Dias – Desenvolvimento Social;
Sem partido
Esther Dweck – Gestão;
Frederico de Siqueira Filho – Comunicações;
Jorge Messias – Advocacia-Geral da União;
José Múcio Monteiro – Defesa;
Margareth Menezes – Cultura;
Marcos Amaro dos Santos – Gabinete de Segurança Institucional;
Mauro Vieira – Relações Exteriores;
Ricardo Lewandowski – Justiça e Segurança Pública;
Sidônio Palmeira – Secretaria de Comunicação Social;
Vinícius de Carvalho – Controladoria-Geral da União.
MDB
Jader Filho – Cidades;
Renan Filho – Transportes;
Simone Tebet – Planejamento.
PSD
Alexandre Silveira – Minas e Energia;
André de Paula – Pesca;
Carlos Fávaro – Agricultura.
PSOL
Guilherme Boulos – Secretaria-Geral da Presidência;
Sônia Guajajara – Ministério dos Povos Indígenas.
PSB
Geraldo Alckmin – Indústria e Comércio;
Márcio França – Empreendedorismo, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.
PDT
Waldez Góes – Integração e Desenvolvimento Regional;
Wolney Queiroz – Previdência Social.
Rede
Marina Silva – Meio Ambiente.
União
Celso Sabino – Turismo.
PCdoB
Luciana Santos – Ciência e Tecnologia.
PP
André Fufuca – Esporte.
Republicanos
Silvio Costa Filho – Portos e Aeroportos.