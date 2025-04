A- A+

são paulo Com nova composição, Câmara ainda tenta encontrar caminho na primeira gestão pós-Milton Leite Nos bastidores, vereadores reclamam da tentativa do prefeito de ter mais influência na Casa; base minimiza questão

Com novo comando, a Câmara de Vereadores de São Paulo ainda encontra dificuldades para ajustar os ponteiros. Atritos entre o Executivo e o Legislativo, além da ausência do ex-vereador e ex-presidente da Câmara Milton Leite ( União Brasil), mudaram o ritmo da Casa, enquanto uma postura mais imperativa do prefeito Ricardo Nunes ( MDB) é alvo de críticas. Imbróglios recentes incluem desde projetos sobre a mudança de nome da Guarda Civil Metropolitana (GCM) até a instalação de Comissões e alterações nas emendas.

Os problemas começaram ainda no ano passado, antes das eleições, quando o vereador Rubinho Nunes (União Brasil) decidiu apoiar o então candidato à prefeitura Pablo Marçal (PRTB), contrariando indicação do seu partido que pedia adesão à candidatura Nunes. Rubinho era um dos favoritos para presidir a Câmara após a aposentadoria de Leite, mas perdeu espaço devido à aliança com o ex-coach.

Com a vitória nas urnas, Nunes escanteou de vez Rubinho e trabalhou para que Ricardo Teixeira (União Brasil), seu ex-secretário de Mobilidade, assumisse a vaga, já que era uma prerrogativa que a cadeira continuasse com o União Brasil. Teixeira era o único nome que agradava tanto a oposição quanto a base.

No início do ano, o cenário que se pintava era de uma legislatura capaz de aprovar sem muitas dificuldades qualquer projeto do Executivo, tendo em vista que 36 dos 55 vereadores eleitos eram da coligação do prefeito.

Em geral, os projetos de lei que exigem maioria absoluta precisam de 28 votos para avançar. O único desafio para Nunes seriam os projetos de quórum qualificado, que precisam de 37 votos. O esperado “tratoraço” do prefeito, no entanto, nunca deslanchou. Uma bancada de vereadores “independentes” se formou dentro da base e apresentou dificuldades para o emedebista.

Além de Rubinho, fazem parte desse grupo Lucas Pavanato ( PL), Sonaira Fernandes (PL), Zoe Martínez (PL), Amanda Vettorazzo (União Brasil), Adrilles Jorge (União Brasil), Sargento Nantes ( PP), Janaina Paschoal (PP) e Kenji Palumbo ( Podemos). Apesar de formalmente alinhados ao prefeito, o apoio a projetos do Executivo não é automático.

O primeiro teste de Nunes com a Casa foi o projeto de mudança de nome da Guarda Civil Metropolitana (GCM) para Polícia Municipal. A votação do projeto foi anunciada pelo prefeito primeiro para a imprensa e só depois chegou aos vereadores. A postura, disseram parlamentares na época, gerou mal estar.

A mudança acabou sendo aprovada, mas semanas após o anúncio e com um novo foco de crise na relação entre os poderes. Parlamentares tentaram aprovar junto com a demanda do Executivo um projeto que daria aos vereadores a prerrogativa de indicar emendas impositivas. Atualmente o repasse dos vereadores para sua base eleitoral depende do aval do Executivo, e era uma demanda antiga da Casa que não existisse esse crivo na hora de enviar recursos — quando era vereador, Nunes chegou a articular em favor da medida.

A tentativa dos vereadores de ganhar mais autonomia não foi bem vista pelo prefeito, que convocou parlamentares da base para uma reunião e fez o projeto sair da pauta da Câmara por tempo indeterminado.

A reclamação é de que após ter vencido as eleições, Nunes teria adotado uma postura menos diplomática A base não compartilha dessa opinião, mas já foi crítica a decisões do Executivo, como quando, em janeiro, foi determinado o retorno de todos os servidores da prefeitura emprestados para outros órgãos. A medida afetou principalmente a Câmara.

A ausência de Milton Leite também é citada por alguns parlamentares, pois o ex-presidente da Câmara assumia a interlocução com a prefeitura e geralmente era elogiado por conseguir manter a autonomia da Casa ao mesmo tempo em que atuava a favor de todos os partidos da Câmara. Para se ter uma ideia da influência de Leite, que permaneceu por quase 30 anos no Legislativo, somente recentemente, quatro meses após o início da atual gestão, é que foi criado um novo grupo de WhatsApp da Câmara sem a presença dele. Leite, no entanto, segue como administrador do grupo anterior, que não foi desativado.

Sob a longa sombra de Leite, a gestão de Teixeira não é publicamente criticada mas, nos bastidores, alguns vereadores pontuam que o novo presidente decidiu adotar o diálogo como regra, o que impõe um ritmo mais lento de votações.

A formação de comissões permanentes é outro foco de problema. Sem elas, a Casa não pode avançar projetos. Nesse novo ritmo, os colegiados só foram definidos em meados de março. Segundo a oposição, houve uma demora porque a base do governo estava sem liderança e dividida entre os que queriam mandar um recado para o Executivo e os que queriam apaziguar a situação. Vereadores da base minimizaram o caso e argumentaram que a demora era esperada, pois havia mais vereadores na base e a definição de nomes exigia mais diálogo

— É um novo momento com vereadores em primeiro mandato, Ricardo Teixeira tem estilo diferente do presidente Milton Leite — ponderou Marcelo Messias (MDB), líder do MDB na Câmara.

Pavanato, que já foi criticado pelo prefeito, também jogou panos quentes na questão.

— É papel da prefeitura tentar influir no trabalhos da Casa. Cabe aos vereadores definirem qual intervenção é apropriada e qual não é — disse.

Desafeto do prefeito, Rubinho Nunes, diz que o clima na Casa é ruim e que a Câmara “está de ponta cabeça”. O vereador de oposição Alessandro Guedes ( PT) concorda e reclama da “vergonhosa intervenção” do Executivo.

Ainda no campo dos opositores Nunes, a vereadora Amanda Paschoal ( PSOL) afirma que a atual gestão “vem insistindo em adotar medidas midiáticas, populistas e equivocadas para problemas concretos da cidade. Nunes, aos 100 dias de gestão, demonstrou estar mais interessado em viabilizar uma candidatura ao Governo do Estado do que em ter um plano de quatro anos para São Paulo."

O PSOL, junto a outros partidos da oposição, está preparando um documento de avaliação e análise dos primeiros três meses de mandato do prefeito, que será apresentado no dia 14, em uma atividade com a presença de Guilherme Boulos (PSOL), candidato derrotado nas eleições de 2024. “Nele, colocamos questões mais amplas e apontamos alguns caminhos possíveis para resolvermos problemas caros à nossa cidade”, pontuou o partido.

Sobre Teixeira, Paschoal manteve elogios à liderança, mas argumentou que é importante "que ele afirme cada vez mais a independência da Câmara diante do governo".

Ricardo Teixeira não quis comentar as avaliações dos seus colegas. Em nota, a presidência da Câmara minimizou o cenário: "Não houve nenhuma demora. Tanto na formação das Comissões Permanentes como na definição das CPIs. O que houve foi o tempo de debate entre os partidos, de forma democrática e transparente. Todos os projetos estão tramitando nas comissões e inclusive no plenário" escreveu, sem emitir um juízo sobre a atuação de Nunes.

