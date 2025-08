A- A+

eleições Com partido próprio encaminhado, líderes do MBL preveem teste de sobrevivência eleitoral em 2026 Batizada de 'Missão', nova legenda terá obstáculos como fundo eleitoral reduzido, cláusula de barreira e falta de tempo de TV

Criado em 2014 na esteira dos protestos que sacudiram o país no ano anterior, o Movimento Brasil Livre (MBL) está prestes a fundar seu partido próprio: o “Missão”, como foi batizado. Com o propósito de reunir egressos do movimento espalhados por outras legendas, a nova sigla conseguiu as assinaturas necessárias para sair do papel em junho. A expectativa é que o novo partido esteja apto a disputar as eleições de 2026 com candidatos ao Executivo e ao Legislativo.

O projeto acendeu o alerta em partidos como o União Brasil, Progressistas, Podemos e Republicanos, onde importantes membros do MBL, segundo apurou o GLOBO, já arrumam as malas rumo à nova legenda.

Atualmente, o MBL tem 13 vereadores eleitos, além da vice-prefeita de Meridiano (SP), Juliana Lima, o deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil) e o deputado estadual Guto Zacarias (União Brasil - SP). A expectativa é que todos se filiem ao Missão no ano que vem, seja na janela partidária — entre março e abril, para deputados estaduais e federais —, seja via desfiliação por justa causa, para evitar a perda de mandato (sem prazos determinados).

— Não sei se pego a carta de anuência (para a desfiliação) ou espero a janela, porque a janela está próxima, ainda não decidi. Aqui em São Paulou, apesar de ainda não termos definido uma chapa majoritária, o planejamento é sair com dois deputados federais (pelo Missão em 2026) — diz Kataguiri, um dos co-fundadores do MBL, que deve disputar o pleito pela nova sigla.

Para o deputado, o risco de sair de um partido tradicional para uma sigla novata se justifica por questões ideológicas.

— Trabalhamos durante anos para construir este projeto. Minha vontade é estar em um partido com identidade, que tem programa, posicionamento, e não num partido como o União Brasil, que, apesar de me abrigar, não é um partido que tem programa ou ideologia. Pelo contrário, é um partido que tem três ministros do governo Lula e pelo menos eu e mais outros 14 colegas de oposição. Infelizmente, o União é como a maior parte dos partidos do Brasil — afirma Kataguiri.

Segundo Kataguiri, o cacique do União Brasil, Antônio Rueda, tentou dissuadi-lo de sair da legenda. Quando foi eleito para a Câmara dos Deputados, em 2018, Kim teve 465 mil votos e, mesmo sem conseguir repetir o mesmo patamar em 2022, foi reeleito por 295 mil eleitores, mantendo-se como um importante puxador de votos para o União.

Outro nome de destaque do União — resultado da fusão dos extintos DEM e PSL — em São Paulo é a vereadora Amanda Vetorazzo, que era cotada como uma possível candidata à disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados. No ano passado, ela recebeu 40.144 votos na capital paulista. Na Câmara, ganhou destaque após protocolar um projeto de lei que proíbe a contratação, pelo poder público, de artistas que façam apologia ao crime organizado, batizado de “Lei Anti-Oruam”.

— Não tenho como tratar sobre esse assunto no momento, por questões partidárias — desconversa a vereadora, sobre a possibilidade de migração para o Missão. Nos bastidores, porém, o União da como certa a saída de Vetorazzo.

O MBL também tem representantes nas Câmaras do Rio de Janeiro (RJ), Joinville (SC), Curitiba (PR), Pouso Alegre (MG), Ibiúna (SP), Cruzeiro (SP), Salvador (BA) e Natal (RN).

O Missão deverá ter como primeiro presidente o ativista Renan Santos, atualmente sem mandato. Internamente, ele é um dos cotados a concorrer à Presidência em 2026 pelo novo partido.

— O principal para a escolha do candidato à presidência é ter a nossa identidade, que é 90% do critério. O cara pode ser o Wiston Churchill, mas, se não tiver nossa identidade, não será o candidato — ele diz.

Dificuldades iniciais

Ter um partido próprio, porém, também é um prenúncio de dificuldades práticas. Se antes o MBL "alugava" a estrutura de outras legendas, agora estará sujeito a desafios como o financiamento de campanhas, a falta de tempo de TV e a cláusula de barreira — mecanismo que impõe exigências mínimas de votação aos partidos e tem motivado uma série de fusões (como a que criou o União Brasil) e “superfederações” (a exemplo da feita por PT, PCdoB e PV nas eleições de 2022).

Com uma pequena fatia do Fundo Eleitoral, o Missão poderia se aliar a outros partidos para se viabilizar eleitoralmente, além de apelar ao financiamento coletivo e a campanhas de crowdfunding. Nesse ponto, joga a favor do MBL a forte presença nas redes sociais e a legião de apoiadores que levou à construção do partido — feito que nem o ex-presidente Jair Bolsonaro ( PL) conseguiu quando articulou a criação de sua própria legenda, o Aliança pelo Brasil.

Sem representação parlamentar no início, o Missão teria acesso apenas a 2% do Fundo Eleitoral, repasse garantido a todas as siglas com registro regular. A quantia seria “irrisória”, aponta a especialista em Direito Eleitoral Ísis Sangy. Um ponto que poderia aumentar a fatia seria a filiação de outros deputados federais — além de Kataguiri — antes da próxima disputa.

— Isso porque a legislação prevê que a divisão do fundo considere a composição atual da Câmara, não apenas o resultado da última eleição — ela destaca.

Para o cientista político Elias Tavares, professor de pós-graduação da Faculdade Damásio e graduado em Ciência Política pelo Centro Universitário Internacional (Uninter), o sucesso nas redes sociais pode ser convertido em apoio financeiro, mas um projeto nacional exige mais recurso. O especialista acredita que o Missão também terá desafios como o “desgaste natural do tempo” do MBL, a construção de lideranças para além do seu berço eleitoral (em São Paulo) e, no futuro, as possíveis dissidências internas.

— Agora eles vão jogar com os grandes, a nível nacional, com estrutura partidária, com diretório. E tudo que é poder gera conflito. Daqui a dois ou três anos, existe essa tendência (das dissidências) — ele diz.

Segundo Renan Santos, "muitos deputados" têm conversado com a sigla para se filiar à legenda e, apesar de especialistas apontarem a necessidade de uma coligação, o futuro presidente do Missão rejeita a ideia, pontuando que o foco, no primeiro momento, será construir a identidade do partido para que ele “não comece errado”.

— A ideia de federar para fazer parte de uma estrutura prévia, com dinheiro, significa já nascer errado. A gente não vai fazer isso. E não significa que a gente vai ficar isolado. Mas os partidos grandes entendem a política de uma maneira diferente da nossa. Para eles, tudo é muito caro e exige muito recurso porque não existe militância, proposta ou comunicação real. Eles não têm formas de conseguir recursos de maneira lícita além dos fundos partidário e eleitoral — afirma.

De acordo com Renan, o partido também sobreviverá com a venda de produtos que passem a mensagem do movimento. Além disso, o Missão não terá uma meta de número de eleitos para a eleição do ano que vem.

— Não queremos colocar o carro na frente dos bois, porque, se tivermos isso, vamos nos preocupar em federar, em coligar. Qual o nosso objetivo? Participar de uma eleição para impor uma mensagem e uma marca. Essa é a premissa e não vamos alterá-la — diz.

Criação depende só de burocracias

Após ter recolhido as assinaturas, o registro dos diretórios na Corte Eleitoral é algo “bem burocrático e simples”.

— Eu acho quase impossível eles não validarem (o partido), a não ser que tenha uma questão interna, mas é superviável que estejam nas urnas em 2026 — diz Sangy.

Como o movimento planeja o partido há tempos, já tinha colocado em marcha uma série de medidas para a construção de lideranças e atos de propaganda, como a criação de uma banda de música e a presença ostensiva nas redes, com lives com as lideranças do partido.

O processo para criação do Missão se iniciou em novembro de 2023. A legenda destacou como seus valores o fim dos “privilégios do funcionalismo”, o endurecimento das leis penais, a priorização da educação e a “industrialização do Nordeste”.

Apesar de membros do movimento terem se aliado a Jair Bolsonaro durante o mandato do ex-presidente, existe um racha antigo com o grupo bolsonarista. Para as lideranças, o Missão considera impossível mudar a condição do país “com os projetos políticos de Lula nem de Bolsonaro”. A polarização politica, portanto, também entra na lista de dificuldades a serem superadas.

