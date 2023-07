Com perfis bloqueados pelo STF, Allan dos Santos e Monark descumprem decisão judicial em podcast

A- A+

O blogueiro Allan dos Santos e o podcaster Monark descumpriram decisões judiciais ao participarem do podcast Monark Talks nesta segunda-feira (10). Foragido desde 2021, quando o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou sua prisão, Allan dos Santos não pode conceder entrevistas ou ter perfis em redes sociais. No Brasil, ele responde a inquéritos por disseminação de notícias falsas e participação em milícia digital.

Já Monark teve suas contas suspensas, também pelo STF, no início do mês após disseminar fake news em um programa que recebeu o deputado federal Filipe Barros (PL-PR). A decisão atingiu perfis no Instagram, no Telegram, no Twitter, no Discord e no Rumble, plataforma em que seu podcast foi transmitido nesta segunda-feira.

Apesar de estarem impedidos pela Justiça brasileira, os dois usaram a visibilidade para, novamente, atacar Alexandre de Moraes e a Suprema Corte. Na entrevista, Allan dos Santos afirmou que ambos são perseguidos.

"De todas as pessoas que Xandão (apelido atribuído a Moraes) perseguiu, Daniel Silveira e você foram as pessoas que ele foi com mais raiva" afirmou Monark, sem provas "O que tem de diferença entre os meus xingamentos e os seus xingamentos?" questionou o podcaster, novamente atacando o ministro.

Esta não foi a primeira vez em que Allan dos Santos descumpriu a decisão de Moraes. O blogueiro criou novas contas em diversas ocasiões desde 2021 e concedeu outras entrevistas. Em janeiro deste ano chegou a postar "Chora, Xandão" em um perfil, já suspenso, no Instagram. O bolsonarista também nunca se apresentou à Justiça.O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, pediu sua extradição.

Em podcast com Filipe Barros, Monark colocou em xeque o sistema eleitoral:

"A gente vê o TSE censurando gente, a gente vê o Alexandre de Moraes prendendo pessoas, você vê um monte de coisa acontecendo, e ao mesmo tempo eles impedindo a transparência das urnas? Qual é o interesse? Manipular as urnas? Manipular as eleições?" disse.

Anteriormente, o influenciador já tinha tido suas contas bloqueadas no Youtube, Instagram, Telegram, Twitter, TikTok e Rumble por declarações sobre os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Entretanto, o podcaster criou novos perfis. Por este motivo, chegou a depor à Polícia Federal no final do mês passado. Na ocasião, afirmou que “apenas manifestou empatia pelos sentimentos de revolta” dos manifestantes que depredaram o patrimônio público.

