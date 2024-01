A- A+

8 de Janeiro Com poucos líderes presentes, Câmara desfalca ato de Lula pelo 8 de janeiro Participação foi reduzida em evento organizado pelo Palácio do Planalto

A maioria dos deputados desfalcou o primeiro aniversário dos atos golpistas de 8 de janeiro, realizado no Congresso Nacional. Com a participação de poucos líderes e a ausência do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), parlamentares preferiram continuar de férias.

Lira alegou motivo de saúde na família ao não comparecer, mas outros deputados, que permaneceram de folga, sequer trataram do assunto. Segundo um líder de partido de centro ouvido pelo Globo, o ato teve baixa adesão da Câmara porque foi um evento organizado pelo Palácio do Planalto.

O governo não fez um convite formal a todos os deputados. Mas os líderes foram acionados, inclusive com ligação para confirmação de presença. Estiveram presentes os representantes do PT, Zeca Dirceu (PR), do MDB, Isnaldo Bulhões (AL), e do PSD, Antonio Brito (BA).

Partidos importantes como PP, Republicanos e União Brasil não foram representados por seus líderes titulares. Questionado sobre a ausência do líder Elmar Nascimento (União-BA), o colega de partido e ministro das Comunicações, Juscelino Filho, preferiu desviar do assunto.

— Não vou opinar pela opção de cada um estar ou não, estamos no mês janeiro, cada um tem seus compromissos, e isso não vou opinar — disse o ministro de Lula.

O Congresso só volta a funcionar em fevereiro, quando termina o recesso parlamentar. Contranstando a pouca adesão da Câmara, os ministros da Esplanada estiveram em peso, assim como do Supremo Tribunal Federal (STF). Em discurso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pregou a punição a quem financiou, planejou e executou "a tentativa de golpe".

Embora a participação dos senadores também tenha sido prejudicada pelas férias, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) esteve no local e discursou como presidente do Congresso Nacional.

— Não sei (se foram todos convidados), mas grande parte está de férias — disse Zeca Dirceu, minimizando o esvaziamento da Câmara no evento.

Ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira criticou a ausência de colegas. Deputado licenciado pelo PT, ele diz que alguns "marcam uma página negativa nas suas vidas".

— No processo de defesa da democracia, alguns ficam para trás. O fato de não vir acaba registrando negativamente. Ele (Arthur Lira) alega questões de saúde e, se tem problema de saúde, está justificado. Mas aqueles que não vieram por não concordar com a democracia, esses marcam uma página negativa nas suas vidas. Os que não vêm por discordar dão sinal negativo pra sociedade brasileira — disse o ministro.

