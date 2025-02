A- A+

MINAS GERAIS Com prefeito de BH afastado por internação, vice irrita aliados com acenos à direita Interino há quase dois meses, Álvaro Damião (União Brasil) vem recebendo críticas nos bastidores

Com o prefeito de Belo Horizonte afastado do cargo há quase dois meses, em decorrência de uma internação, o vice e interino, Álvaro Damião (União Brasil) tomou as rédeas da gestão e tem incomodado aliados de Fuad Noman (PSD) por acenos à direita. Na última semana, Damião se aproximou do PL e nomeou o ex-assessor de uma deputada bolsonarista em uma regional.

Nesta terça-feira, o prefeito interino participou de uma reunião com a bancada do PL e se colocou como aberto ao diálogo para o que os vereadores precisarem. A estratégia faz parte de um movimento de aproximação com os parlamentares, que hoje são independentes da prefeitura.

O encontro foi apenas a gota d'água de uma insatisfação anterior. Na terça-feira (18), Damião indicou o ex-assessor da deputada federal Chiara Biondini (PP), Pedro Mayan Colen Aureliano, como administrador regional adjunto da Venda Nova.

Articuladores de Fuad ouvidos pelo Globo relembraram que Chiara Biondini foi uma das deputadas que, durante as eleições de Belo Horizonte, tentou associar o prefeito à pornografia. Na ocasião, o candidato do PL, Bruno Engler, usou trechos de um livro escrito por Fuad, "Cobiça", para acusá-lo de pedofilia.

Em dado momento da obra, Fuad descreve uma cena de estupro coletivo de uma criança, de doze anos, motivo que levou os adversários a fazerem ataques. Chiara gravou um vídeo à época.

A avaliação dos aliados é que o prefeito dificilmente faria essas movimentações políticas. O GLOBO procurou Álvaro Damião e a reportagem será atualizada em caso de manifestação.

Internação de Fuad

Fuad Noman está internado desde o dia 3 de janeiro no Hospital Mater Dei. Sua hospitalização ocorreu por uma pneumonia, da qual já está curado. Hoje, está em reabilitação motora e respiratória, após ter passado por ventilação mecânica.

Ele prorrogou sua licença médica em quatro ocasiões. Segundo o atestado médico, o prefeito está em acompanhamento de seu tratamento oncológico, que teve remissão total ainda no ano passado, e em processo de reabilitação, o que impossibilita seu retorno ao trabalho.

Esta é a quarta internação de Fuad desde que foi reeleito na capital mineira. Em julho, durante a pré-campanha, anunciou publicamente que estava passando por um tratamento de câncer no sangue, um linfoma abdominal. Ele enfrentou todo o período eleitoral entre quimioterapias e foi liberado justamente às vésperas do pleito.

Quem vem tocando a prefeitura enquanto isso é Álvaro Damião, que enfrenta certa resistência de aliados de primeira hora de Fuad, que vem criticando suas costuras políticas.

