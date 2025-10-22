A- A+

filiação Com presença de bolsonaristas, Ciro Gomes se filia ao PSDB e associa PT à corrupção e criminalidade Ex-governador retornou ao ninho tucano em meio à articulação de aliados para lançamento de sua candidatura ao governo do estado

Com a presença de aliados bolsonaristas, o ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes se filiou na manhã desta quarta-feira ao PSDB, após deixar o PDT na semana passada, e teceu críticas ao PT.

A cerimônia aconteceu no hotel Mareiro, na avenida Beira Mar, em Fortaleza, e marcou o retorno dele ao partido, em meio à articulação por sua candidatura ao governo do Ceará em 2026.

Durante o evento, lideranças do partido discursaram sobre a expectativa de que o nome de Ciro seja capaz de unificar a oposição contra o atual governador Elmano de Freitas (PT) no ano que vem.

Ao discursar no palanque do evento, o ex-ministro não bateu o martelo sobre qual caminho deverá seguir em 2026, apesar de ter assumido a presidência do diretório estadual do partido, mas respondeu críticas sobre sua aproximação a nomes ligados ao bolsonarismo, como o deputado federal André Fernandes (PL) e o ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil), presentes na cerimônia.

— Quando o Lula se elege, ele chama o José Alencar, do PL. Quando ele resolveu lançar a Dilma, já avisado de que as coisas poderiam ser gravemente traumatizadas, ele chamou a polêmica figura do Michel Temer. Quando mais recentemente ele quis se eleger, por quase 1% de diferença do Bolsonaro, quem ele chamou? Geraldo Alckmin, fundador do PSDB e agora socialista, para eles — ironizou Ciro. — Aqui não tem ladrão, e lá?

Em referência direta a Fernandes, Ciro agradeceu pela presença do parlamentar na ocasião e afirmou que ambos nutrem "algumas desavenças que serão resolvidas fraternalmente". Ao ser abordado pela imprensa na chegada do evento, o parlamentar afirmou ter expectativas de que Ciro se candidate ao governo do estado no ano que vem e comentou sobre possibilidades de composição.

— Espero que, de fato, que aconteça essa candidatura [de Ciro ao governo do estado] e que a oposição esteja unida em 2026 — disse Fernandes. — Vamos lutar para que isso ocorra com o diálogo, com respeito. Naturalmente, temos divergências em alguns pontos, mas, com certeza, dentro de uma sala, a gente vai sentar e conversar sobre isso.

A aproximação pública entre os dois teve início no ano passado, quando o parlamentar teve o apoio do ex-ministro ao disputar o segundo turno das eleições pela prefeitura de Fortaleza. Em um aceno recente, Ciro também tem demonstrado apoio à pré-candidatura ao Senado do pai de André, o deputado estadual Alcides Fernandes (PL).

O evento de Ciro também teve a presença do ex-deputado Capitão Wagner, seu antigo adversário no estado. Na véspera, ele disse, em entrevista ao portal local A Notícia do Ceará, que também se coloca a favor de uma aliança que una a oposição no estado no ano que vem e que pode ser construída em torno do nome do ex-governador.

— O que a gente defende é a unidade. E nisso, eu vou ser radicalmente a favor. Precisamos apresentar um projeto para o Estado do Ceará que una diferentes visões e propostas. Seja o Ciro, Roberto Cláudio, Eduardo Girão ou qualquer outro nome, o importante é que a gente esteja unido — disse.

Citado por Wagner, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, aliado de primeira-mão do ex-ministro, também deixou o PDT neste ano e se filiou ao União Brasil.

O convite para a entrada no partido também foi estendido a Ciro pelo presidente da sigla, Antonio Rueda, no início de agosto, como informou o Globo, mas a sigla acabou sendo preterida. Ao discursar no evento do aliado tucano, ele também subiu o tom contra o PT

— O Brasil se encontra perdido, liderado por uma gente sem honra e que decidiu não unir o Brasil — disse. — Fui chegando aqui hoje e encontrando a comunidade cearense que, como nós, está insatisfeita com o abandono, o descaso e a corrupção promovidos pelo PT aqui no estado do Ceará.

