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ELEIÇÕES 2026 Com presença de Flávio Bolsonaro, PL-SC confirma Jorginho Mello candidato à reeleição Ao discursar, Mello destacou que conta hoje com o apoio da maioria dos prefeitos do estado por ser um governador "municipalista"

O PL de Santa Catarina confirmou neste sábado, 1º, o nome do atual governador Jorginho Mello como candidato à reeleição, após convenção estadual do partido.

O evento aconteceu na cidade de São José, na Grande Florianópolis, e contou com a presença do senador e candidato à presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), além de lideranças regionais.

Ao discursar, Mello destacou que conta hoje com o apoio da maioria dos prefeitos do estado por ser um governador "municipalista".

Ele também disse que foi o único governador da federação que não aumentou impostos durante a sua gestão. "É isso, Flávio, que você deve fazer quando for presidente. Estamos cansados de pagar contas mal feitas", disse.

Os pré-candidatos ao Senado pelo partido, Caroline De Toni e Carlos Bolsonaro, também discursaram e reforçaram críticas à esquerda e ao PT, a necessidade de manter a direita unida contra a "perseguição" de algumas instituições e endossaram o apoio à reeleição de Jorginho Mello e a eleição de Flávio Bolsonaro. "Os Bolsonaro representam o futuro do nosso País", disse Caroline De Toni.

"Corre nessas veias sangue de Jair Bolsonaro", discursou Carlos Bolsonaro. Ele também destacou a necessidade de combater a perseguição que, segundo ele, é praticada contra a direita e seu pai. Ao discursar, o filho "04" do ex-presidente também prometeu lutar pela libertação dos presos envolvidos nos atos terroristas de 8 de janeiro. "É a última chance que o Brasil tem de continuar com o que restou da sua democracia", disse

O coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro, Jorginho Mello, disse que o País deveria mirar no exemplo de Santa Catarina. Segundo ele, graças ao trabalho do partido na região, fazer eventos de campanha no Estado significa, "pregar para convertidos". "Com muito orgulho, Santa Catarina tem feito a diferença no nosso País. As pessoas aqui conseguem votar de forma diferente, não entram nas narrativas do PT", afirmou.

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