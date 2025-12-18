Com presença de Motta, Lula formaliza convite para indicado do União Brasil assumir pasta do Turismo

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva formalizou na tarde desta quinta-feira o convite para Gustavo Feliciano assumir o Ministério do Turismo. A reunião, no Palácio do Planalto, teve a presença do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), um dos principais fiadores da indicação.

A conversa durou cerca de 30 minutos. Também participaram o pai do novo ministro, o deputado Gustavo Damião (União-PB), um dos vice-lideranças do governo na Câmara, o líder do União Brasil, Pedro Lucas (MA), e o deputado e ex-ministro Juscelino Filho (MA).

Todos os participantes da reunião desceram depois ao térreo do Palácio do Planalto junto com Lula para a inauguração de uma maquete sobre a transposição do Rio São Francisco.

Feliciano aceitou o convite e deve assumir o cargo na semana que vem, provavelmente na terça-feira. O atual ministro, Celso Sabino, não compareceu. Lula, porém, gravou um vídeo de agradecimento a ele.

A escolha de Feliciano representa um gesto de Lula a Motta e à Câmara, num momento em que há desconfiança do Executivo com a atuação do presidente da Casa. Além disso, também é uma oportunidade de o governo se aproximar de uma ala do União Brasil mirando as eleições de 2026.

Com a nomeação, o governo tem a expectativa de garantir o apoio de cerca de 25 dos 59 deputados do partido à reeleição de Lula no ano que vem. Antes de bater o martelo sobre a entrada de Gustavo Feliciano no governo, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, se reuniu com o presidente do partido, Antonio Rueda.

A interlocutores, o presidente da Câmara tem afirmado que se sente contemplado com a chegada de Gustavo à Esplanada de Lula. Nos últimos meses, o entorno de Motta criticava o fato de que o parlamentar não tinha espaço no primeiro escalão do petista, diferentemente de seu antecessor, Arthur Lira (PP-AL), e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Feliciano atuou na gestão do Governo da Paraíba. Motta é aliado do governador, João Azevêdo, e espera contar com o apoio dele e de Lula para eleger o pai, Nabor Wanderley (Republicanos-PB), para uma vaga ao Senado em 2026.

