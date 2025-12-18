Qui, 18 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta18/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Governo

Com presença de Motta, Lula formaliza convite para indicado do União Brasil assumir pasta do Turismo

Gustavo Feliciano assume vaga de Celso Sabino

Reportar Erro
Gustavo Feliciano foi indicado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, para o MInistério do TurismoGustavo Feliciano foi indicado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, para o MInistério do Turismo - Foto: Reprodução/Instagram/@gustavofeliciano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva formalizou na tarde desta quinta-feira o convite para Gustavo Feliciano assumir o Ministério do Turismo. A reunião, no Palácio do Planalto, teve a presença do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), um dos principais fiadores da indicação.

A conversa durou cerca de 30 minutos. Também participaram o pai do novo ministro, o deputado Gustavo Damião (União-PB), um dos vice-lideranças do governo na Câmara, o líder do União Brasil, Pedro Lucas (MA), e o deputado e ex-ministro Juscelino Filho (MA).

Todos os participantes da reunião desceram depois ao térreo do Palácio do Planalto junto com Lula para a inauguração de uma maquete sobre a transposição do Rio São Francisco.

Feliciano aceitou o convite e deve assumir o cargo na semana que vem, provavelmente na terça-feira. O atual ministro, Celso Sabino, não compareceu. Lula, porém, gravou um vídeo de agradecimento a ele.

Leia também

• Gustavo Feliciano deve assumir Ministério do Turismo na terça-feira (23)

• Lula usa troca no Turismo para aproximar Motta e melhorar relação com a Câmara

• Gleisi se reuniu com Rueda para ter aval a novo ministro do Turismo

A escolha de Feliciano representa um gesto de Lula a Motta e à Câmara, num momento em que há desconfiança do Executivo com a atuação do presidente da Casa. Além disso, também é uma oportunidade de o governo se aproximar de uma ala do União Brasil mirando as eleições de 2026.

Com a nomeação, o governo tem a expectativa de garantir o apoio de cerca de 25 dos 59 deputados do partido à reeleição de Lula no ano que vem. Antes de bater o martelo sobre a entrada de Gustavo Feliciano no governo, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, se reuniu com o presidente do partido, Antonio Rueda.

A interlocutores, o presidente da Câmara tem afirmado que se sente contemplado com a chegada de Gustavo à Esplanada de Lula. Nos últimos meses, o entorno de Motta criticava o fato de que o parlamentar não tinha espaço no primeiro escalão do petista, diferentemente de seu antecessor, Arthur Lira (PP-AL), e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Feliciano atuou na gestão do Governo da Paraíba. Motta é aliado do governador, João Azevêdo, e espera contar com o apoio dele e de Lula para eleger o pai, Nabor Wanderley (Republicanos-PB), para uma vaga ao Senado em 2026.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter