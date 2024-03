A- A+

brasil Com pressão da oposição, PEC das Drogas deve ser votada na CCJ do Senado na próxima semana Decisão acontece após recuo de Pacheco e 'pausa' no julgamento do STF

Em um aceno à oposição, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e o da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Davi Alcolumbre, chegaram a um acordo para manter a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) das drogas e pautar sua votação no colegiado na quarta-feira (13), da próxima semana. Caso seja aprovada, a proposta precisará ainda ser aprovada no plenário da Casa, em dois turnos, com o apoio de pelo menos 49 senadores, antes de seguir para Câmara.

Ontem, após o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), pedir vista e interromper o julgamento que discute a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal, Pacheco defendeu a PEC, de sua autoria, mas disse que o julgamento do STF ‘será respeitado’.

No início da semana, no entanto, Pacheco sinalizou que o ideal seria esperar o fim do julgamento no STF para seguir com a tramitação da PEC. Isso porque, para ele, a Corte dava sinais de que poderia decidir por não alterar o entendimento sobre a criminalização do porte de drogas e, apenas, regulamentar a definição de usuário e traficante.

A proposta torna mais rígida a criminalização, considerando crime a posse e o porte de drogas, sem autorização, independentemente da quantidade. Ao redigir a PEC, Pacheco temia que o resultado do julgamento seria declaração de inconstitucionalidade do artigo 28 e, com isso, o porte de droga para uso próprio deixaria de ser crime.

Efraim Filho apresentou seu parecer em novembro do ano passado, mantendo o texto original da proposta, mas com orientação para aplicação de penas alternativas, que não o encarceramento, para usuários de drogas.

O início do julgamento no STF sobre a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal foi marcado por um embate entre os ministros André Mendonça, Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso a respeito do conceito de "descriminalização".

Ao indicar um voto semelhante ao de Cristiano Zanin, contrariamente à descriminalização, ressalvando apenas a modulação de efeitos, Mendonça ressaltou ser preciso fazer uma diferença entre tráfico de uso e descriminalização. Disse, ainda, que o uso da maconha é "pior que o de cigarro".

Veja também

Blog da Folha Zé Queiroz oficializa sua pré-candidatura à Prefeitura de Caruaru e recebe apoio de João Campos