política Com pressão por Tarcísio, Valdemar diz que apoia Bolsonaro e 'não existe plano B' para 2026 Presidente do PL afirmou que o partido não tem segunda opção; governador de São Paulo tem articulado a anistia como pedágio para candidatura presidencial

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou neste sábado que o partido mantém como prioridade a candidatura de Jair Bolsonaro à Presidência em 2026, apesar do ex-presidente estar inelegível por duas condenações no Tribunal Superior Eleitoral (TSE),

“Não temos plano B. O nosso plano é Bolsonaro candidato”, publicou Valdemar em suas redes sociais.

A declaração ocorre em um momento de crescente pressão sobre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), herde o espólio do ex-mandatário. Nos bastidores, Bolsonaro autorizou Tarcísio a nacionalizar temas, já tendo em vista as eleições de 2026. O governador tem articulado a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro de 2023 como pedágio para a candidatura presidencial.

Caso se consolide como herdeiro, Tarcísio deve migrar para o PL. Aliados afirmam que a costura para manter o Republicanos na chapa pode envolver a filiação de deputados federais puxadores de voto, em contrapartida.

