Com proximidade do carnaval, Câmara e Senado já estão esvaziados nesta quarta-feira

Câmara dos Deputados e Senado já estavam completamente vazios. Sem eventos relevantes, parlamentares já partiram de avião para fora de Brasília

As festas de carnaval começam apenas no próximo sábado 14, mas quem esteve no Congresso Nacional nesta quarta-feira (11) poderia imaginar que a celebração já começou. Câmara dos Deputados e Senado já estavam completamente vazios. Sem eventos relevantes, parlamentares já partiram de avião para fora de Brasília.

No Senado, a semana inteira foi esvaziada. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), determinou regime semipresencial, sem nenhuma votação em plenário. Com isso, as duas CPIs em curso, a do INSS (mista) e a do Crime Organizado, cancelaram oitivas.

Do outro lado do Congresso, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), antecipou os trabalhos para a segunda-feira e realizou votações nesse dia e na terça-feira. A sessão plenária desta quarta-feira foi cancelada.

"Por orientação da Mesa Diretora e da presidência desta Casa, está suspensa, está cancelada a Ordem do Dia por falta de acordo nas matérias que seriam apreciadas por esta Casa no dia de hoje [quarta]", disse o deputado Otoni de Paula (MDB-RJ), que estava na presidência.

A Câmara também adiantou a eleição de novos presidentes de todas as comissões no começo deste ano. "É importante registrar que pela primeira vez na história da Câmara dos Deputados, na primeira semana, já tivemos a instalação das comissões permanentes", afirmou Motta. "No Brasil tudo fica sempre para depois do carnaval. Neste ano, demonstramos esse comprometimento justamente para dizer à população que a Câmara quer trabalhar neste semestre para aprovar o maior número de propostas possíveis."

Aliados de Motta dizem a pausa nos trabalhos nesta quarta-feira já estava prevista, dado o ritmo acelerado nos primeiros dias do ano legislativo na Câmara, que já votou medidas provisórias e instalou comissões. O acerto foi em reunião de líderes no final de janeiro.

Todos os principais desdobramentos no Congresso previstos neste semestre ficaram para daqui a duas semanas, com a tradicional paralisação de carnaval. Estão previstos para logo após os festejos, por exemplo, a definição do relator da proposta de emenda à Constituição (PEC) do 6x1 e a votação da PEC da Segurança Pública.

O Congresso Nacional retomou os trabalhos no dia 2 de fevereiro. No dia 3, quando houve a primeira votação, as duas Casas aprovaram um projeto que concede reajuste "fura-teto" no salário de servidores da Câmara e outra proposta que estabelece um novo plano de carreira para servidores do Senado, também com reajustes na remuneração.

A votação dessas duas propostas foi definida na reunião de líderes feita na manhã do dia 3, e passou também pela aprovação de outro projeto que cria um instituto federal em Patos (PB), cidade de nascimento e reduto eleitoral do presidente da Câmara.
 

