Réveillon Com público próximo de 250 mil, João Campos diz que Virada Recife "veio para ficar" No segundo dia da festa, o gestor conversou com a imprensa presente no local e destacou o sucesso do evento

“Veio para ficar”. Foi o que garantiu o prefeito da cidade do Recife, João Campos, sobre o “Virada Recife”, que teve início na última sexta-feira (29) e segue até este domingo (31), nas areias da Praia do Pina, na Zona Sul da capital pernambucana. No segundo dia da festa, o gestor conversou com a imprensa presente no local e destacou o sucesso do evento, que contou com a estimativa de 250 mil presentes neste sábado (30).

“Pela primeira vez estamos fazendo uma festa desse tamanho. Hoje a gente estima algo próximo de 250 mil pessoas. Aqui a gente tem uma área 15 vezes maior que a do Marco Zero. Isso mostra o tamanho da festa. Essa festa veio para ficar, nosso sentimento é de gratidão”, começou João Campos. “É a maior festa da virada da história, e está sendo feita com organização. Todas as pessoas que entram são revistadas. É uma festa democrática, bonita e organizada. Temos que acabar com essas coisas desorganizadas”, continuou.

Ao desejar um feliz ano novo para a população recifense, o prefeito destacou que ainda há muito o que ser feito na cidade ao longo do próximo ano.

“Desejo muita paz, saúde, sucesso e muita esperança. Que sigam firmes, eu estou muito feliz com a nossa cidade. Não quero olhar só as coisas boas, mas também aquilo que tem que ser feito. A gente vai continuar trabalhando, contem comigo. Muita saúde, muita fé. Com fé no coração e saúde no peito, a gente consegue atravessar qualquer parada”, finalizou o gestor.

