Saúde Com quadro "clinicamente estável", José Serra está internado em UTI cardiológica em São Paulo Ex-governador teve quadro infeccioso e se encontra sob cuidados do médico Roberto Kalil Filho, no Hospital Sírio-Libanês

O ex-governador de São Paulo e ex-ministro José Serra está internado no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, após um quadro infeccioso. Segundo uma nota divulgada pela instituição no início da noite desta terça-feira (16), "o paciente segue internado na Unidade de Terapia Intensiva Cardiológica, clinicamente estável, em acompanhamento médico, sob os cuidados do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho".

A nota é assinada pelo diretor de governança clínica Luiz Francisco Cardoso e também Álvaro Sarkis, diretor clínico. Serra deu entrada no hospital no dia 11 de dezembro.

Serra licenciou-se do cargo de senador em 2021, ao receber o diagnóstico de Parkinson, doença que acomete mais de 250 mil brasileiros. Logo depois do diagnóstico, afirmou em entrevista ao Globo que mantinha-se ativo.

— Não tenho medo de doença alguma — afirmou na ocasião.

Serra, de 83 anos, é economista e foi ministro das Relações Exteriores, da Saúde e do Planejamento durante os governos Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer, e governou São Paulo entre 2007 e 2010.

