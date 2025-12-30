A- A+

EX-PRESIDENTE Com quadro de hipertensão, Bolsonaro passará Réveillon em hospital de Brasília Ex-presidente foi internado para uma correção de uma hérnia inguinal bilateral, feita na quinta-feira, mas novos procedimentos foram realizados

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve passar o Réveillon no hospital DF Star, em Brasília, onde está internado desde a véspera do Natal. A informação foi divulgada pela equipe médica do ex-mandatário após a conclusão de uma operação na segunda-feira, em continuidade do tratamento para evitar as crises persistentes de soluço.

– A gente está trabalhando com a hipótese de, se não houver novas intercorrências, novos problemas, que ele fique aqui (no hospital) até o dia 1º (de janeiro), até quinta-feira — disse o cirurgião Cláudio Birolini em entrevista coletiva.

O ex-presidente foi internado para uma correção de uma hérnia inguinal bilateral, feita na quinta-feira, mas novos procedimentos foram realizados. A intervenção ocorrida na segunda-feira consistiu em um bloqueio anestésico do nervo frênico no lado esquerdo. No último sábado, ele realizou o mesmo tratamento no lado direito.

A previsão é que Bolsonaro passe por uma endoscopia nos próximos dias:

– A gente precisa de pelo menos 48 horas para avaliação de resultados, complicações, esse tempo será aguardado. Ainda está prevista a realização de uma nova endoscopia digestiva alta. Possivelmente a gente vai fazer amanhã ou na quarta-feira – apontou o médico.





Birolini também afirmou que Bolsonaro tem passado por episódios de apneia de sono.

– Na noite passada ele refez aquele exame de polisonografia, para estudo de apneia do sono, e o exame realmente mostrou que ele tem uma apneia de sono severa, ele tem praticamente 50 episódios de apneia de sono por hora. O que mostra a necessidade de uma melhora no padrão de sono. Possivelmente ele deve ficar esses próximos dias com algum equipamento para atender essa situação.

Por sua vez, o cardiologista Brasil Caiado realtou que o ex-presidente teve episódios de hipertensão arterial.

— No sábado à tarde ele começou a responder de forma diferente. O ex-presidente já é um portador de hipertensão arterial, já está medicado e controlada essa tensão, mas no sábado ele apresentou um pico hipertensivo. Nós dobramos a dose de medicamento e adequou domingo de manhã. Hoje (segunda-feira), durante o procedimento e imediatamente após, ele teve novamente uma crise hipertensiva e nós tivemos que usar medicamento na veia.

Ele completou, no entanto, que o ex-presidente apresenta "um quadro estável".

Entenda o bloqueio do nervo frênico

O bloqueio do nervo frênico é um procedimento anestésico utilizado em casos específicos de soluços persistentes, quando o tratamento clínico com medicamentos não apresenta resposta satisfatória. A função desse nervo é controlar os movimentos do diafragma, músculo fundamental para a respiração — e é justamente a contração involuntária do diafragma que provoca o soluço.

No procedimento, os médicos aplicam anestesia de forma localizada para reduzir temporariamente a condução dos impulsos nervosos que chegam ao diafragma. Com isso, o objetivo é interromper as contrações involuntárias responsáveis pelas crises de soluço.

O bloqueio não provoca paralisia permanente nem interfere de forma definitiva na respiração. Trata-se de uma medida temporária e controlada, utilizada para avaliar se a interrupção do estímulo nervoso é capaz de cessar os episódios.

Em alguns casos, como no de Jair Bolsonaro, o tratamento é realizado de forma bilateral, primeiro em um lado e depois no outro, como parte de uma estratégia médica para observar a resposta do organismo antes da conclusão do procedimento.

O método é indicado apenas em situações específicas e após avaliação clínica detalhada, especialmente quando os soluços estão associados a alterações neurológicas ou gastrointestinais.

O que é a cirurgia de hérnia inguinal bilateral

A hérnia inguinal bilateral ocorre quando parte do intestino se projeta por pontos enfraquecidos da parede abdominal na região da virilha.

A cirurgia tem como objetivo reposicionar o conteúdo abdominal e reforçar a musculatura local, reduzindo o risco de dor, complicações e novas protrusões.

O procedimento será realizado sob anestesia geral, com monitoramento contínuo das funções vitais.

