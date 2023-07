A- A+

DOAÇÕES VIA PIX Com R$ 17,2 milhões na conta, Bolsonaro agradece doações: "Dá para pagar contas e comer pastel" Ex-presidente também reclamou da decisão do TSE por sua inelegibilidade

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) roubou a cena em encontro estadual do PL Mulher em Florianópolis, capital de Santa Catarina. O ex-mandatário apareceu de "surpresa" em reunião presidida por sua esposa, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e aproveitou a ocasião para agradecer seus apoiadores pelas doações em Pix, que somaram R$ 17,2 milhões.

— Muito obrigada a todos aqueles que colaboraram comigo no Pix há poucas semanas. Mais do que o valor depositado, quase um milhão de pessoas colaboraram. Dá para pagar todas as minhas contas e ainda sobra dinheiro para tomar um caldo de cana e comer um pastel com dona Michelle — disse, aos risos. A plateia pediu que o ex-presidente beijasse Michelle que respondeu: "Mas eu a beijo todos os dias".

De acordo com relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Jair Bolsonaro recebeu R$ 17,2 milhões por meio de transações de Pix, entre 1 de janeiro a 4 de julho deste ano. A arrecadação foi fruto de uma campanha movimentada por seus aliados políticos nas redes sociais para ajudá-lo apagar multas provenientes de condenações em processos judiciais.

Como mostrou o Globo, Bolsonaro ainda não efetuou o pagamento dos quase R$ 1 milhão devidos em cinco processos que tramitam na Justiça de São Paulo, decorrentes de infrações sanitárias aplicadas pelo governo estadual.

Também em sua fala neste sábado, o ex-presidente criticou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que o deixou inelegível no final do ano passado.

— Triste é o país em que as autoridades do Judiciário punem os seus cidadãos não pelos seus erros, mas pelas suas virtudes. Me tiraram o direito político, mas isso não nos abala, temos milhares de sementes pelo Brasil e essa nova força que aparece com vontade de vencer é muito grande — afirmou Bolsonaro.

A presença do ex-chefe do Executivo na reunião da ala feminina do partido gerou grande comoção. As mulheres presentes o receberam com gritos de "mito". A plateia também entoou gritos de "Michelle presidente".

Após Bolsonaro discursar ao lado do governador do estado, o bolsonarista Jorginho Mello, Michelle pediu para que o marido deixasse a solenidade para não desviar a atenção.

— Agora ele vai ficar quietinho com o governador, né, Jorginho? Olhem para cá, meninas. Deixa ele (Bolsonaro) sair que a gente começa — disse Michelle.

Ao longo de seu discurso, a primeira-dama criticou a repercussão de outro encontro do PL Mulher. Há duas semanas, quando estava na Paraíba, Michelle solicitou a sua amiga, a deputada Amália Barros (MT) que retirasse sua prótese ocular e guardou o objeto em seu bolso. A cena foi duramente criticada e a mulher de Bolsonaro foi acusada de capacitismo.

Neste sábado afirmou ter intimidade e amizade com Amália, que assegurou não ter ficado ofendida:

— A prótese está no meu bolso agora — disse a deputada.

Além de Jorginho Mello, Michelle e Jair Bolsonaro, as deputadas federais catarinenses Júlia Zanatta e Caroline De Toni compareceram ao evento.

Investimentos em meio às doações

Outro relatório do Coaf obtido pelo Globo apontou que Jair Bolsonaro aportou R$ 17 milhões de reais em investimento em renda fixa ao longo do primeiro semestre deste ano, quando recebia as doações de seus aliados.

Os títulos de Certificado de Depósito Bancário (CDB) e RDB (Recibo de Depósito Bancário), valoriza o montante na mesma toada que a taxa básica de juros, a Selic, hoje fixada em 13,75% ao ano.

Veja também

CASAMENTO Advogada e filha de vereador tucano: saiba quem é a esposa de Randolfe Rodrigues