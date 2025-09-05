A- A+

7 de setembro Com recados a Trump e a Eduardo Bolsonaro, Lula vai citar "traidores da pátria" em pronunciamento Transmissão da fala do presidente irá ao ar em rede nacional de TV e rádio na noite deste sábado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará um pronunciamento neste sábado com críticas aos "traidores da pátria", em referência à atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que defende a aplicação de sanções a autoridades e instituições brasileiras pelo governo dos Estados Unidos, de Donald Trump. A transmissão da fala de Lula irá ao ar em rede nacional de TV e rádio na noite deste sábado, em alusão ao Dia da Independência, comemorado em 7 de setembro.

Lula gravou a fala do seu gabinete no Palácio do Planalto. Ao longo de quase seis minutos, o presidente vai destacar a soberania nacional, que já vem sendo o mote principal das peças publicitárias da Secretaria de Comunicação Social (Secom).

A expressão "traidor da pátria" que o presidente usará para se referir a Eduardo Bolsonaro já vem sido adotada por Lula nos últimos dias. Na reunião ministerial da semana passada, o presidente chamou o deputado e Bolsonaro de "maiores traidores da pátria" e cobrou uma atitude do Congresso sobre as investidas do parlamentar junto ao governo americano para estimular sanções ao Brasil.





No pronunciamento, Lula também irá fazer uma nova defesa do Pix. O meio de pagamento desenvolvido pelo Banco Central chegou a ser citado pelo governo americano como um dos motivos para o tarifaço. Depois de Trump anunciar que uma série de produtos brasileiros passariam a ser tributados em 50%, o governo americano informou que iria investigar o Brasil com base na Seção 301 da Lei de Comércio do país, o que inclui o sistema de pagamentos Pix.

No domingo, Lula abrirá a cerimônia em comemoração ao Sete de Setembro em Brasília em um desfile de carro aberto pela Esplanada dos Ministérios.

A apresentação terá como tema central “Brasil Soberano” e inicia às 9h. A cerimônia de duas horas terá três eixos temáticos – Brasil dos Brasileiros, COP30 e Novo PAC, e Brasil do Futuro.

A parte civil do desfile também irá exaltar alinhamento com as políticas de estado, como educação, com escolas militares e não militarizadas, meio ambiente, vacinação e incentivo aos atletas. Haverá ainda apresentação das tropas das Marinha, Exército e Forças Aéreas, com desfile motorizado e apresentação da Esquadrilha da Fumaça.

