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presidente Com receio de derrota, Lula questiona líder do governo sobre cenário de aprovação de Messias Aprovado por 16 votos a 11 na CCJ, Messias chega pressionado a votação que chancelará ou não sua vaga a Corte

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva questionou o líder do governo, Jaques Wagner (PT-BA) na tarde desta quarta-feira sobre a situação de Jorge Messias no Senado para sua aprovação para o Supremo Tribunal Federal. Wagner deixou a sabatina de Messias na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para ir ao Palácio do Planalto acompanhar uma agenda de Lula com governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT).

Como mostrou O Globo, o governo viu ação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) contra Messias e teme derrota inédita:

De volta ao Senado após encontro com Lula, Jaques relatou o diálogo com o presidente:

—Como que está lá, galego? — teria perguntado Lula, segundo o senador

— Está tudo bem, tudo tranquilo — respondeu o senador.

A conversa ocorreu num momento de apreensão em que o governo passou a temer o cenário de derrota no plenário do Senado. Aprovado por 16 votos a 11 na CCJ, Messias chega pressionado a votação que chancelará ou não sua vaga a Corte.

Messias foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a vaga aberta pela aposentadoria antecipada de Luís Roberto Barroso. A votação é secreta.

O nome será analisado agora pelo plenário do Senado, onde são necessários ao menos 41 votos para a aprovação. Senadores governistas calculam um apoio em torno de 45 parlamentares.

—Não trabalho com a hipótese de derrota — disse Wagner, negando que a votação será adiada — Teve a sabina e agora vai ao plenário — afirmou.

Durante a sabatina, Messias defendeu mudanças no Supremo Tribunal Federal (STF), condenou o aborto e enalteceu Deus em suas falas na sabatina para uma vaga à Corte, numa sinalização à oposição e em busca de votos de senadores desse grupo.

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