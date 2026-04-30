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Com rejeição a Messias ao STF, "Senado se apequenou" e "virou Senadinho", diz Luiz Marinho

O ministro do Trabalho diz ainda esperar que decisão do Senado tenha sido um "lapso" e depois seja corrigida

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O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agênci

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, sugeriu nesta quinta-feira (30) que o Senado Federal teria afetado a credibilidade institucional do Legislativo ao negar a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF). "Ontem (quarta, 29) o Senado virou 'Senadinho', se apequenou", declarou durante participação no programa "Bom dia, Ministro", da EBC.

A derrota nesta quarta-feira foi histórica para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), já que a última vez que isso havia acontecido foi em 1894, no governo ditatorial de Floriano Peixoto, ou seja, há 132 anos. A indicação de Messias foi rejeitada por 42 votos contrários e 34 favoráveis pelo Senado.

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Marinho disse ainda esperar que decisão do Senado tenha sido um "lapso" e depois seja corrigida.
 

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