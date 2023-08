A- A+

MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS Com risco de ser afetado por reforma ministerial, França se reúne com Alckmin e presidente do PSB Ministério de Portos e Aeroportos pode ser destinado ao Republicanos

Com risco de ser incluído na reforma ministerial preparada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para acomodar o Centrão no governo, o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França (PSB), se reuniu no começo da noite de quinta-feira (17) com o vice–presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, e com o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira.

A conversa aconteceu na vice-presidência no anexo do Palácio do Planalto e foi convocada por Alckmin depois de o vice ter sido procurado mais cedo por telefone por França, que estava apreensivo com a sua situação no governo.



Alckmin, que se filiou ao PSB no ano passado para ser vice de Lula, e Siqueira relataram ao ministro de Portos e Aeroportos que não foram procurados nem pelo presidente nem pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, para tratar da reforma ministerial.

O Ministério dos Portos e Aeroportos pode ser entregue ao deputado Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) na reforma. Uma das possibilidades discutidas no Planalto é que França seja transferido para o Ministério de Ciência e Tecnologia ou para um novo ministério de Micro e Pequenas Empresas, a ser desmembrado da pasta hoje comanda por Alckmin.

Procurada, a assessoria de França confirmou a reunião, mas disse que o encontro tinha como objetivo discutir o tema porto-indústria.

