Governo Com saída de Lupi, Lula faz 11ª troca ministerial desde o início do mandato Só neste ano foram cinco mudanças

A demissão de Carlos Lupi do Ministério da Previdência e a escolha de Wolney Queiroz para o cargo representa a 11ª troca ministerial feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva desde quando assumiu o mandato em 2023.

Lupi saiu após ter sido desgastado por conta de uma crise envolvendo o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). Uma operação da Polícia Federal investiga descontos indevidos em aposentadorias que somaram R$ 6 bilhões de 2019 a 2024.

Wolney Queiroz, que era secretário-executivo da pasta e também é filiado ao PDT, foi definido como novo ministro.

Desde que iniciou o seu terceiro mandato, uma parte das trocas que o presidente fez em seus auxiliares foi para atrair mais partidos para sua órbita e visando um cenário melhor para a eleição de 2026.

Outras, que representam a maior parte feita neste ano, foram rearranjos internos dentro do mesmo partido, que continuou exercendo influência na pasta mesmo com as trocas de comando.

Em janeiro, o deputado Paulo Pimenta (PT-RS) saiu do Ministério da Secretaria de Comunicação Social e deu lugar ao marqueteiro Sidônio Palmeira, que é próximo da legenda e trabalhou na campanha de Lula em 2022.

Em março, Alexandre Padilha saiu da pasta de Relações Institucionais e deu lugar a Gleisi Hoffmann. Por sua vez, Padilha foi nomeado como ministro da Saúde no lugar de Nísia Trindade.

No início de abril a troca foi no Ministério das Comunicações, que o deputado Juscelino Filho (União-MA) saiu e substituído por Frederico Vasconcelos, indicado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Alguns partidos do Centrão que apoiam o governo desejam fazer mais trocas. Presidentes de partidos, contudo, ainda não foram chamados por Lula para conversar sobre os espaços que têm no governo

Foi com o objetivo de atrair mais capital político, por exemplo, que em 2023 a atleta Ana Moser saiu do comando do Ministério dos Esportes, Márcio França, do PSB, saiu da pasta de Portos e Aeroportos, e a deputada Daniela Carneiro (União-RJ) não é mais ministra do Turismo.

Em seus lugares assumiram respectivamente os deputados André Fufuca (PP-MA), Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) e Celso Sabino (União-PA).

Dos três que saíram, apenas França continua no governo. Para abrigá-lo, Lula decidiu recriar a pasta de Empreendedorismo e Microempresa, de menor expressão que o ministério que comandava antes.

PP e Republicanos fizeram parte da coligação do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022, mas suas bancadas na Câmara abriram um diálogo com a gestão de Lula. Mesmo com ministérios, os partidos ainda se dividem entre aqueles que são base e oposição.

O mesmo cenário se repete no União Brasil, MDB e PSD, que possuem três ministros cada desde o início do governo, mas são divididos quanto apoiar ou não o governo.

Outros ajustes na equipe do governo, no entanto, serviram a outros propósitos, como estancar crises, como foi o caso da substituição do general Gonçalves Dias do comando do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) pelo General Amaro e também da decisão de colocar Macaé Evaristo no Ministério dos Direitos Humanos no lugar de Silvio Almeida.

Já a saída de Flávio Dino do Ministério da Justiça aconteceu porque ele foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em seu lugar está o ex-ministro do STF Ricardo Lewandowski.

Trocas ministeriais

(GSI) G. Dias - General Amaro

(Turismo) Daniela Carneiro - Celso Sabino

(Esporte) Ana Moser - André Fufuca

(Portos e Aeroportos) Márcio França - Silvio Costa Filho

(Justiça e Segurança Pública) Flávio Dino - Ricardo Lewandowski

(Direitos Humanos) Silvio Almeida - Macaé Evaristo

(Secom) Paulo Pimenta - Sidônio Palmeira

(SRI) Alexandre Padilha - Gleisi Hoffmann

(Saúde) Nísia Trindade - Alexandre Padilha

(Comunicações) Juscelino Filho - Frederico Vasconcelos

(Previdência Social) Carlos Lupi - Wolney Queiroz

