renan bolsonaro Com salário de R$ 9,5 mil do Senado, filho "04" de Bolsonaro é alocado em Balneário Camboriú Renan Bolsonaro morava em Brasília, mas se mudou para cidade litorânea neste ano

Nomeado em um cargo no gabinete do senador Jorge Seif (PL-SC), ex-secretário da Pesca de Jair Bolsonaro, o filho "04" do ex-presidente, Jair Renan Bolsonaro, não precisará dar expediente em Brasília. Ele foi alocado no escritório de apoio do parlamentar na cidade catarinense de Balneário Camboriú. A cidade é um roteiro turístico conhecido por suas praias e festas.

Jair Renan, de 25 anos, teve a nomeação publicada na semana passada como assessor parlamentar, com remuneração bruta de R$ 9,5 mil (com descontos, o salário fica R$ 7,7 mil). Nas redes sociais, ele se define como estudante de direito e influencer.

Até o fim do ano passado, o filho mais novo do ex-presidente morava com a mãe, Ana Cristina Valle, em uma mansão no Lago Sul, região nobre de Brasília.

A mudança de estado já havia sido anunciada em fevereiro por um amigo de Renan. "Seja muito bem vindo meu amigo @bolsonaro_jr. Santa Catarina te recebe como mereces. Feliz por escolheres o melhor Estado do Brasil para morar", publicou no Instagram o advogado Lucas Dallo, com uma foto ao lado de Jair Renan.

Durante o mandato do pai, Jair Renan chegou a ser investigado pela Polícia Federal, que apurou suspeitas de tráfico de influência. O inquérito foi encerrado em agosto e a PF concluiu não ter encontrado indícios de crime.

Jorge Seif é um dos principais aliados de Bolsonaro hoje no Senado. Ele foi secretário nacional de Pesca durante a gestão do ex-presidente e frequentava assiduamente as lives de Bolsonaro nas redes sociais.

