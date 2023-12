A- A+

stf Com sete deputados do partido de Bolsonaro, bancada do Maranhão declara apoio a Flávio Dino 18 deputados, 3 senadores e dois ministros licenciados assinam manifesto em prol da indicação do ministro da Justiça ao STF

A bancada do Maranhão na Câmara dos Deputados e no Senado Federal emitiu nessa segunda-feira (11) um manifesto em apoio à indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, ao Supremo Tribunal Federal (STF). O documento foi assinado pelos três senadores do estados, 18 deputados e dois ministros de Lula (PT), André Fufuca (Esportes) e Juscelino Filho (Comunicações), que estão licenciados de seu mandato no Congresso Nacional.

Entre os signatários, destaca-se a presença de sete deputados filiados ao PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. São eles Detinha, Henrique Júnior, Josimar Maranhãozinho, Júnior Lourenço, Luciano Galego,Pastor Gil e Paulo Marinho Júnior. Os parlamentares em questão não fazem parte do núcleo duro de apoio ao ex-mandatário e costumam votar com o governo em agendas econômicas.

Além da ala mais governista do PL, a filha do ex-presidente José Sarney (MDB), a deputada Roseana Sarney também deu seu aval ao ministro. Durante anos, o clã Sarney e Dino estiveram em lados opostos da política maranhense, mas, nas eleições do ano passado, ocorreu uma reconciliação e ambos estiveram no mesmo palanque pela primeira vez.

No documento, a bancada maranhense afirma que Flávio Dino preenche todos os requisitos para compor a Suprema Corte e elogia o currículo do magistrado. "Na área jurídica se destacou como advogado, professor universitário, juiz federal por 12 anos, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Secretário Geral do Conselho Nacional de Justiça, Deputado Federal( Comissão de Constituição e Justiça), e agora ministro da Justiça e Segurança Pública", diz trecho.

Os parlamentares alegam ainda que, caso tenha seu nome aprovado nesta quarta-feira no Senado Federal, Dino cumprirá seu papel no STF com "absoluto compromisso com a democracia".

Veja lista de signatários:

Deputada Amanda Gentil (PP)

Deputada Detinha (PL)

Deputada Roseana Sarney (MDB)

Deputado Benjamim (União )

Deputado Cleber Verde (MDB)

Deputado Duarte Jr (PSB)

Deputado Fábio Macedo (Podemos)

Deputado Henrique Júnior (PL)

Deputado Josimar Maranhãozinho (PL)

Deputado Júnior Lourenço (PL)

Deputado licenciado e ministro André Fufuca (PP)

Deputado licenciado e ministro Juscelino Filho (União)

Deputado Luciano Galego (PL)

Deputado Márcio Honaiser (PDT)

Deputado Márcio Jerry (PCdoB)

Deputado Marreca Filho (Patriota)

Deputado Pastor Gil (PL)

Deputado Paulo Marinho Júnior (PL)

Deputado Pedro Lucas Fernandes (União)

Deputado Rubens Júnior (PT)

Senador Weverton Rocha (PDT )

Senadora Ana Paula Lobato (PSB)

Senadora Eliziane Gama (PSD)

