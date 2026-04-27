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Eleições 2026 Com troca de abraços, Tarcísio e Flávio Bolsonaro combinam tour por SP em maio A informação foi dada por Tarcísio, durante participação na Agrishow, evento que reuniu nesta segunda-feira, 27, produtores rurais em Ribeirão Preto, interior de São Paulo

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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), farão uma série de viagens pelo Estado em maio. A lista inclui Campinas, Sorocaba e Presidente Prudente. A informação foi dada por Tarcísio, durante participação na Agrishow, evento que reuniu nesta segunda-feira, 27, produtores rurais em Ribeirão Preto, interior de São Paulo.

"Vamos ter uma série de agendas em conjunto. A gente vai ter um monte de eventos juntos para mostrar que o Brasil tem jeito e tem um grande projeto; e esse projeto é com o Flávio Bolsonaro", falou Tarcísio, ao lado do senador.

O governador paulista ainda disse que, se eleito, Flávio fará uma desoneração, com eliminação da burocracia para a economia: "O Flávio representa esse projeto, um projeto que vai desonerar o setor produtivo, que vai eliminar a burocracia, que vai proporcionar crescimento, que vai proporcionar uma virada de chave".

Tarcísio abraçou Flávio, que retribuiu. Os dois passearam pela feira, tiraram fotos com apoiadores e comeram espetinho de carne Flávio comprou um queijo artesanal.

O gesto vem em um momento em que aliados do "zero um" criticam um suposto apoio "tímido" de Tarcísio, além de uma resistência do agro em encampar o senador.

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