Com versos, pernambucano Antônio Marinho saúda Lula na festa popular na Esplanada; assista

Num discurso inclusivo e plural, o poeta e músico pernambucano Antônio Marinho emocionou com seus versos trazidos de São José do Egito, no Sertão do Pajeú, em dos palcos montados na Esplanada dos Ministérios, na noite desse domingo (1º), em Brasília. No palco, estavam o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e do vice-presidente, Geraldo Alckmin, acompanhados das suas respectivas esposas, Janja e Lu.



Sem nunca esquecer suas raízes e após cumprimentar "todos, todas e todes", Antônio Marinho começou:

"Bem-vinda, democracia

Seja bem-vindo o Brasil

Hoje o teu povo é mais povo

O teu céu está mais anil

Mais verde é tua floresta

Tua fauna canta em festa

Teu mar dança mais feliz

Teus rios correm te abraçando

Nossa terra está voltando

Este é o nosso País".

E seguiu com seus belos versos para saudar a população e o novo presidente, que, logo depois, discursou para a multidão.



Assista:

